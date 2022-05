LÉNYEG: Budaj sóhivatalt csinált saját minisztériumából, Matovič – és Gyimesi – pedig egyre jobban összejön a fasisztákkal

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Felcsillant egy kis remény a Sajó megmentésére, szombaton elkezdték azt a munkát, ami korlátozza az alsósajói vasércbányába befolyó víz mennyiségét. A gond azonban az, hogy ezzel a módszerrel legfeljebb csak a bányából kifolyó szennyezett bányavíz 80 százalékát tudják megfogni, legalább 20 százalék továbbra is szennyezi majd a Sajót.

Mire jó a környezetvédelmi minisztérium, ha nem védi a Sajót?

Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter mossa kezeit, szerinte az ügyet Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszternek kellene megoldania.

„Ezt a problémát nem oldhatják meg sem civilek, sem politikusok, sem a környezetvédelmi felügyelet. A környezetvédelmi felügyelet legfeljebb büntetést szabhat ki, mi pedig, mint környezetvédelmi minisztérium feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen” – csinált néhány mondattal sóhivatalt a saját minisztériumából Budaj.

A civileknek úgy látszik, senki sem szólt, hogy nem tudják megoldani a Sajó szennyezését, ezért ők még próbálkoznak. Ugyan csak ideiglenesen, de néhány homokzsákkal sikerült is megállítani a bányából ömlő szennyet. Emellett úgy vélik, hogy a kifolyó víz is tisztítható, hiszen egy másik, néhány kilométerre lévő bánya esetében már kipróbálták a konténeres víztisztító-berendezést, amit most a Sajó mellett is használhatnának. Emellett a folyó szennyezett szakaszát is ki kellene tisztítani.

„A Sajó tisztítása viszont a környezetvédelmi minisztérium hatásköre, de nem látom, hogy készülnének erre” – mondta Orosz.

Orbán mindent megtesz, hogy továbbra is Putyintól vegye az olajat

Az Európai Unió tagállamainak vezetői kétnapos csúcstalálkozón próbálnak megegyezni a 6. szankciós csomagról, amely már az orosz kőolaj behozatalát is tiltaná, vagy legalábbis korlátozná. A legtöbb uniós tagállam vezetője ugyanis azon a véleményen van, hogy Putyin harci kedvét jelentősen visszavetné, ha kevesebb pénz folyna be nyugatról a kasszájába. A legnagyobb tétel pedig, amit az unió fizet neki, az a kőolaj és a földgáz ára.

A hétfő esti első megbeszélés előtt ellentmondásos hírek érkeztek, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke meglehetősen szkeptikusan nyilatkozott a megegyezés lehetőségéről, Charles Michel, a Tanács elnöke azonban bízik a megegyezésben. Az olajembargót nyíltan csak Orbán Viktor magyar kormányfő utasítja el, akit Eduard Heger miniszterelnök próbált meggyőzni a megbeszélés előtt.

Pedig a legutolsó változat kedvező a kelet-európai tagállamoknak: a Barátság kőolajvezetéken érkező kőolaj importját nem tiltaná be az EU.

Orbán azonban ragaszkodik ahhoz, hogy tankerekkel való szállítást is engedélyezzék Magyarországnak, ha netán valami történne a Barátság vezetékkel. Úgy látszik, most már nem gond neki az sem, hogy Magyarországnak nincs tengere, így kikötője sem, ahol átvehetné a hajón hozott olajat.

Korábban ugyanis Orbán azzal érvelt, hogy Magyarország azért ragaszkodik az orosz kőolaj behozatalához, mert csak az „jön csövön”, és mivel az országnak nincs tengere, ezért tankerekkel nem tudja biztosítani a kőolajellátást.

Gyimesi a fasisztákkal is összeáll, csak ne lásson szivárványos zászlót

Egyre mélyül az együttműködés a fasiszta képviselők és az OĽaNO között. Miután Igor Matovič inflációellenes vagy családvédelmi csomagját megszavazták Kotlebáék is, úgy látszik újra próbára teszik a furcsa koalíció szilárdságát. Gyimesi György az ex-ĽSNS-s Tomáš Tarabával a szivárványos zászló használatát akarja betiltani a középületeken.

Gyimesinek valószínűleg nem tetszett, hogy a budapesti Pride idején a szlovák nagykövetség is kiakasztotta a szivárványos zászlót, ezért jobbnak látja betiltani mindenhol. Pártelnökének, Igor Matovičnak természetesen nincs ezzel semmi problémája, a szivárványos zászló használata ugyanis szerinte „sem egyeztethető össze a közérdekkel”, ezért támogatja Gyimesit. Az már mindegy is neki, hogy újra a fasisztákkal szövetkezik. Madarat tolláról, Gyimesit – és Matovičot – barátjáról…

A kormányfőnek különben annyira nem testzik Gyimesi ötlete, Brüsszelből üzent neki, hogy jobban tenné, ha visszavonná a javaslatot.

