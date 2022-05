LÉNYEG: Matovič tovább duzzog, már a koalíció felbomlásával riogat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Igor Matovič máig nem heverte ki azt a politikai szégyent, hogy a miniszterelnöki hivatalból át kellett költöznie a pénzügyminisztériumba, ezért kicsinyes bosszúhadjáratot hirdetett legfőbb kormánybeli ellenlábasa, Richard Sulík ellen. Az államfőnek is elege lehet a belviszályokból, hiszen váratlanul inkább Kijevbe látogatott.

Ősszel vége a kormánykoalíciónak?

Igor Matovič egy hétfő esti panelbeszélgetésen kijelentette: októberben nagy valószínűséggel felbomlik a kormánykoalíció. A korábbi kormányfő bejelentése meglepő volt ugyan, az viszont már kevésbé, amikor elmondta, ki tehet majd a kabinet széteséséről. Természetesen koalíciós partnere, Richard Sulík gazdasági miniszter, akivel szemben Matovič már jó ideje csillapíthatatlan utálatot érez. Sulik ugyanis ott tesz keresztbe neki, ahol csak tud, panaszolta a pénzügyminiszter, akinek október 15-ig kell előterjesztenie a parlamentben az állami költségvetést a következő évre. A 2023-as büdzsét viszont a pénzügyminisztérium nem tudta úgy elkészíteni, hogy ne javasolja bizonyos adók emelését, ezzel pedig Sulíkék nem értenek egyet, így aztán befellegzett a kormánykoalíciónak – kesergett Matovič. „Nem szívesen veszem el az emberektől a reményt, de úgy gondolom, hogy ez a koalíció megérett a szétesésre” – mondta Matovič. Az SaS erre csak annyit reagált, hogy inkább a pénzügyminiszter érett meg a leváltásra. Sokadszorra bizonyosodik be, hogy ennek a kormánykoalíciónak nincs szüksége ellenzékre, hiszen a belső torzsalkodások és szerszámméregetések vélhetően megteszik a magukét.

Fico és Pellegrini pedig kényelmesen hátradőlhetnek, hogy kivárják az előrehozott választásokat.

Elnöki vizit Kijevben

Zuzana Čaputová kedden váratlanul Ukrajnába utazott. Illetve, talán helyesebb lenne azt írni, hogy „titokban”, hiszen az ilyesfajta látogatásokat nem egyik napról a másikra, váratlan felindulásból szervezi meg az elnöki palota protokoll- és a biztonsági osztálya. A köztársasági elnök találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd – a háború kitörése óta mindössze a második állafőként – beszédet mondott az ukrán parlamentben. Čaputová leszögezte, mindent meg fog tenni, hogy Ukrajna EU-taggá váljon. Ez a „minden“ persze nem túl sok, hiszen az államfői jogkörök eléggé korlátozottak Szlovákiában. Az elnök asszony ez ügyben maximum annyit tehet, hogy megpróbálja meggyőzni a még határozatlan európai vezetőket, hogy ők se gördítsenek akadályokat Ukrajna uniós tagsága elé.

Čaputová egyébként nemcsak Oroszországot szapulta Kijevben, hanem bírálta a Nyugatot is, amiért az évekig nem tett semmit annak érdekében, hogy megállítsa Putyint.

Elektronikusan kaphatunk táppénzigazolást

Nagy dérrel-dúrral jelentették be, hogy fellélegezhetnek a betegszabadságon lévők, ugyanis szerdától az orvosok a betegszabadságot igazoló okiratokat elektronikusan állíthatják ki. Ezért mindenképpen járna egy kis bravó, ha nem lennénk szkeptikusak (vagy legalábbis nagyon óvatosak) az ilyen bejelentések kapcsán. Szép dolog ugyanis, hogy a munka-, szociális- és családügyi minisztérium észrevette, a huszonegyedik században már egész egyszerűen megoldható, hogy az orvos, a Szociális Biztosító, a biztosított és a munkáltató online kommunikáljon egymással, és ne a táppénzen lévő munkavállalónak kelljen a postás szerepét játszania közöttük. Azonban sajnálatos tapasztalataink vannak az elektronikus kommunikáció állami szintű bevezetésével kapcsolatban. Amikor nem az erre szánt uniós pénzeket nyúlták le, akkor urambátyám alapon osztogatták az állami megrendeléseket, esetleg kiderült, hogy a végre-valahára beszerzett számítástechnika régen elavult, mire használni kezdték volna.

Előlegezzük meg persze a bizalmat: lehet, hogy holnaptól valóban minden flottul fog működni az elektronikus betegszabadságos dokumentumokkal.

Az állam mindenesetre nyitva hagyott magának egy kiskaput: a holnap kezdődő átállási időszakban mindkét rendszer működni fog, tehát papíron és elektronikus formában is. A körzeti orvosok 2023. május 1-ig állíthatják ki papíron az igazolást a munkaképtelenségről.

Ipari park az útvesztőben

Már két éve bolyong a hivatali útvesztőben a hatalmas hegyétei logisztikai park ügye, és most úgy tűnik, elölről kezdődik az egész kanosszajárás. A kerületi környezetvédelmi hivatal megszüntette ugyanis a 2020 decemberében született, a környezeti hatásokról szóló járási határozatot, mivel azt túlságosan szűkszavúan indokolták meg a Dunaszerdahelyi járásban. Ez persze egy cseppet sem vigasztalja a nagyudvarnoki lakosokat, akiknek a házaitól alig 30 méterre lenne a 29 hektáros logisztikai park, így jelentősen romlana életminőségük – az ingatlanuk értékéről nem is beszélve. Ők azt követelik, hogy máshol helyezzék el a beruházást, mert így sokszorosára nőne a forgalom a házuk előtti úton. Egy petíciót is megfogalmaztak, az azonban továbbra is bizonytalan, lesz-e foganatja a tiltakozásuknak, vagy be kell hódolniuk a felsőbb gazdasági érdekeknek.

