A dohányipar súlyosbítja a környezetszennyezést és fokozza az erdőirtást

A dohányipar súlyosbítja a talaj, a levegő és a vizek szennyezettségét, valamint fokozza az erdőirtásokat egy mexikói szakértő szerint.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A dohányipar az egyik fő előidézője a globális erdőirtásoknak, mert nagy területeken vágnak ki fákat, hogy helyet csináljanak a dohánygyáraknak. A dohánygyártás során rengeteg rovarirtó vegyszert használnak, ami tönkreteszi a talajt - mondta Gabriela Jiménez, a Mexikói Állami Egyetem ökológiai intézetének szakértője.

Évente 600 millió fát vágnak ki a dohányipar terjeszkedése miatt, és ez drámai környezeti veszteséget jelent, mert a fák oxigént termelnek, tisztítják a levegőt és termékeny talajt hoznak létre - érvelt a szakértő.

Jiménez a május 31-i dohányzásellenes világnapon azt is kiemelte, hogy súlyos környezeti károkat okoznak az eldobott cigarettacsikkek is. Amikor esik az eső, a földre hajigált csikkek bemosódnak a csatornákba, és ezzel szennyezést okoznak a folyókban, tavakban, tengerekben. A szakértő megjegyezte, akár tíz évig is tarthat, mire egy cigarettacsikk lebomlik, mert a legtöbb cigarettában használt filterek a cellulóz-acetát szintetikus vegyületet tartalmaznak. Emiatt fontos lenne, hogy a dohányosok ne dobják el a csikkeket a környezet védelme érdekében.

(MTI)