Oázis a szakmának és a közösségnek, avagy beszámoló a 2022-es Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájáról

Két év kihagyás után 2022. május 29-30-án került megrendezésre, immáron 15. alkalommal a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon, Magyarországon. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a határon túli magyar könyvtárosok, s így a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (SZMKE) tagjainak részvételét a szervezők biztosították. A szakmai rendezvényen különféle pályázati, támogatási konzultációkkal és baráti találkozóval indul, majd másnap szakmai előadásokon és workshopokon vehettek részt az érdeklődők.

További képekért kattints!

Az SZMKE-t idén 11 könyvtáros képviselte: Roncz Melinda, Sebő Bugár Beáta (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Bibliotheca Hungarica, Somorja), Pirk Ilona, Németh Eleonóra (Zalabai Zsigmond Könyvtár, Somorja), Pethő Andrea (Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtára, Pozsony), Török Ágnes, Jenei Gabriella, Bajnok Éva (Szinnyei József Könyvtár, Komárom), Tegdes Egyházi Dóra (SZMKE elnök, Gömöri Művelődési Központ, Rozsnyó), Páldi Tímea (Buga László Községi Könyvtár, Ebed), Tankó Gábor (Községi Könyvtár, Kéty). Tegdes Egyházi Dóra a délelőtti plenáris ülésen is előadott az SZMKE tevékenységéről és a szlovákiai magyar iskolák könyvtárainak helyzetéről, délután pedig biblioterápiás workshopot tartott az érdeklődő könyvtárosoknak.

A résztvevők beszámolói:

PIRK ILONA: Dr. Magyaródi TímeaErőforrásaink megtalálása és rugalmasságunk megtartása az életünk hullámaiban című előadása volt, ami a leginkább megérintett. Ilyen téma a mostani „nem mondjuk ki” milyen időkben, kell, mint egy falat kenyér a lelkünknek. A szabadulószobís workshopon vettem részt, leginkább azért, hogy „lopjunk” további ötleteket. A robotikás workshop is jó ötlet volt, csak a megvalósítása sajnos nagyon költséges, de pár ötlettel gazdagabb lettem, amit meg fogok valósítani. Mindig tanulok új dolgokat, így egy-egy ilyen konferencia után megannyi ötletem van (pl. könyvtár szépítés...).

PETHŐ ANDREA: Nagyon nehéz kiemelni egyet, hogy melyik előadás adott a legtöbbet. Mindegyik előadás érdekes és hasznos volt.De talán Szőcs Endre Állandó programok a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban című előadását emelném ki, amelyben bemutatta a könyvtár programjait, rendezvényeit. A programok nagyon változatosak, minden korosztályra gondolnak. Ezek közül egyet a workshopon a konferencia résztvevőinek részletesen is bemutatott. Két workshopon vettem részt. Az első „Egy legenda életre kel!”– helyszíni játékkidolgozás digitális megoldásokkalelnevezésű volt. Ezen a foglalkozáson ArTec, Ozobot és Intelino robotok, LEGO segítségével ismerhettük meg,hogyan lehet a játékok, a technika segítségével vonzóbbá és érdekesebbé tenni a gyerekeknek az irodalmat, és ezáltalbevonzani őket a könyvtárba. Ezután a Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár vezetője által tartott Szabadulj ki a könyvtárból! - szabaduló szoba „építése” a könyvtárban című workshopon vettem részt. A vezető bemutatta a foglalkozás kialakításának menetét, a megvalósítás fortélyait, és megosztotta tapasztalatait is. Azért választottam ezt a két foglalkozást, mertszámomra mindezidáig mindkettő ismeretlen volt. Mivel szakkönyvtárban dolgozom, gyakorlatban hasznosítani nem igen tudom,de jó volt megismerni valami újat, és kipróbálnia technika csodáit.Második alkalommal vettem részt a csongrádi konferencián. Jó volt két év kihagyás után újra személyesen is találkozni a hazai ésa határon túli könyvtáros kollégákkal. Látni a lelkesedést, kisugárzást, szakmai eszmecserét folytatni, megvitatni akönyvtáros szakmát foglalkoztató kérdéseket, megismerni egymás munkáját, eredményeit, problémáit.És természetesen köszönet jár a csongrádi kollégáknak, akik fáradságot nem ismerve évről-évre vállalják a konferenciaházigazdájának szerepét, mindent megtesznek azért, hogy jól érezzük magunkat a két nap alatt.

NÉMETH ELEONÓRA: Engem személyszerint az első (pszichológiai) előadás érintett meg,nagyon sok mindent úgy éreztem, hogy nekem szól. Workshopokon is részt vettem. A szabadulószoba nagyon tetszett, összehasonlítottam a miénkkel itt Somorján. Összességében nagyon jól éreztem magam,mint mindig, az ember találkozik új arcokkal, ismerkedik,feltöltődik új ismeretekkel és élményekkel. Örülök, hogy ott lehettem, és jó volt személyesen találkozni.

SEBŐ BUGÁR BEÁTA: Mivel én most voltam először Csongrádon, őszintén hálás vagyok mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Nagyon pozitív élményekkel tértem haza, a társaság felejthetetlen, a programok nagyon hasznosak, az előadások tanulságosak, a workshopok ötletgazdagok, az ételek nagyon finomak voltak. Igazából nem tudom szétválasztani, megkülönböztetni, hogy melyik előadás volt, ami legjobban megérintett. Úgy gondolom, mindegyikben volt valami jó, amiről azt éreztem, pont hozzám szól vagy pont erre a mondatra vártam, ami átlendít engem, és új ötletek születnek a fejemben.Nagy-nagy köszönet mindenkinek!

RONCZ MELINDA: Azt gondolom, hogy a covid-időszak után mindenki különösen várta a csongrádi találkozót. Jó volt látni a baráti arcokat, új kollégákat megismerni. Nyitott szívvel érkezett mindenki. Ez a találkozó mindig is túlmutatott a szakmai programokon, mert a szünetekben és a kísérő programok során tovább lehet beszélgetni az előadásokon elhangzottakról, egymás mindennapjairól és kihívásairól.Egy szemfüles könyvtáros mindenből tud tanulni, mindenhonnan ki tudja emelni a számára fontos, munkájához segítséget vagy inspirációt adó ötleteket, gyakorlatokat. A konferencia első előadója, Magyaródi Tímea előadása pedig éppen erről szólt, hogy minden élethelyzetben találjuk meg a számunkra fontos célt, értékeket. A mentális egészség fontossága mellett boldogságfokozó gyakorlatokat is mutatott, és rámutatott arra, hogy mennyire fontos, hogy "dolgozzunk" önmagunkon, időt és energiát áldozzunk saját egészségünkre.A három workshopból kettőn vettem részt. Az elsőn, a Tari László Múzeumban helyet kapó foglalkozáson olyan apró kütyükkkel ismerkedhettünk meg, amelyeket beépíthetünk egy-egy könyvtári foglalkozásba. Megdöbbentő volt látni, hogy egy mese könyvtári feldolgozását tableten elérhető játékok segítségével, apró robot járgányokkal, építőelemekből felépített mozgatható makettek segítségével is meg lehet oldani. A másik foglalkozáson egy szabadulószoba feladatait mutatták be, illetve próbáltuk ki, oldottuk meg. Azt hiszem, az elsőből azt tanultam meg, hogy soha nem szabad félni az újdonságoktól, és első látásra a könyvtől, könyvtártól idegen módszerekkel is rá tudjuk venni a gyerekeket pl. a szövegértésre. A szabadulószobás workshop pedig arra világított rá, hogy kis kreativitással vonzó attrakcióvá is változtathatjuk a könyvtári teret. Ezek az innovatív módszerek is bizonyítják, milyen kreatívak is a könyvtárosok, és mennyire fontos a folyamatos megújulás.Nagyon jól éreztem magam. A helyi szervezők nagyon kitettek magukért. Nem véletlenül találkozó szerepel a konferencia címében, mert nem csak a szakmai előadások voltak a fontosak, hanem az előadásokon túl is zajlottak a kiscsoportos eszmecserék, egymás helyzetének a megismerése, ötletek megosztása, közös kapcsolódási pontok megtalálása.



(-)