Fényes nappal, nyitva tartás alatt gyújtogató járt a dunaszerdahelyi OBI-ban!

Több mindent felgyújtott, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt óriási baj.

Hétfőn kora délután, 13.40-kor tüzet jelentettek az OBI nevű barkácsáruházlánc dunaszerdahelyi egységéből. Hodosi Tibortól, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnokától megtudtuk, hogy tűzoltóikra végül nem volt szükség, mivel az áruház alkalmazottainak sikerült eloltaniuk a tüzet, a tűzkivizsgáló ugyanakkor kiment és megvizsgálta a helyszínt, a rendőrséggel együtt.

A tűzkivizsgáló egyértelműen megállapította, hogy szándékos gyújtogatás történt, amit az áruház kamerafelvételei is visszaigazoltak. Az egyelőre ismeretlen tettes először egy raklapnyi, kartondobozba csomagolt lótrágyát gyújtott fel. Röviddel később, néhány polccal odébb található részen, ahol elektromos grillsütők és tartozékaik is voltak, ugyancsak felgújtott egy raklapni kis üstöt. A tüzet az áruház egyik alkalmazottja vette észre, majd sikerült hamar eloltani, ez pedig óriási szerencse, mivel a közelben voltak folyékony és szilárd gyújtósok is, és ha azokra átterjed a tűz, akkor ellenőrizetlenül terjedhetett volna nagyon gyorsan.

Az áruházban ekkor mintegy 40 vásárló tartózkodott, mindenkit sikerült időbenbiztonságba helyezni, az üzletnek pedig végül a körülményekhez képest alacsony, 2400 euró körüli kára keletkezett

A dunaszerdahelyi rendőrség ugyanakkor közveszélyokozás ügyében indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen - közölte a Nagyszombati Kerületi Rendőrség a Paraméterrel. Az áruház kamerafelvételeit is vizsgálják, hogy azonosíthassák a tettest, aki 4-től 10 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

Felhívták vizsont a figyelmet, hogy aki akkor az áruházban tartózkodott és láthatta az illetőt, vagy más úton rendelkezik információval a gyújtogatás elkövetőjéről, jelezze azt a legközelebbi rendőrőrsön, a 158-as segélyhívón vagy a rendőrség Facebookján.

