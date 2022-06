Az ügyvéd felelőtlensége miatt végezte rács mögött Kočner jobbkeze?

Megvonhatják ügyvédi engedélyétől Štefan Neszméryt, aki a jelek szerint nem nyújtott be fellebbezést kliense, Štefan Ágh ügyében, aki így rács mögé került – írja a SME.

Štefan Ágh (Fotó: TASR)

A Marian Kočnerrel hírbe hozott Štefan Ágh azt hihette, hogy ügyvédje, Štefan Neszméry fellebbezést nyújtott be a Markízia-váltók ügyében hozott ítélet ellen, de a bíróságra semmilyen kérelem nem érkezett, így jogerőssé vált Ágh 13 évre szóló szabadságvesztése.

A vállalkozó így mehetett is a rács mögé, és ugyan Neszméry nem hajlandó arról beszélni, hogy valójában mi is történt, ő is megütheti a bokáját. Márciusban még azt állította, hogy kliense személyesen nyújtott be fellebbezést közvetlenül az októberi ítélethirdetést követően. Ez viszont nem történhetett meg, ugyanis akkor egyikük sem jelent meg az ítélethirdetésen – Ágh állítólag karanténra hivatkozott.

Amikor letelt a néhány hónapos határidő a fellebbezés benyújtására, Ágh kitartott amellett, hogy márpedig be lett adva az irat. A bíróság elrendelte a vállalkozó őrizetbe vételét, és végül Prágában el is fogták, miután egy utas felismerte őt egy vonaton.

A Szlovák Ügyvédi Kamara (SAK) szerint nem rendkívüli eset az ügyvédek részéről, ha lekésik a határidőt a fellebbezés benyújtására, de mivel ez most azt eredményezte, hogy a kliens, tehát Ágh börtönbe került, súlyos fegyelmi kihágásnak számíthat, amiért akár ügyvédi engedélyétől is megfoszthatják Neszméryt. A kamara a SME érdeklődésére megerősítette, hogy már foglalkozik az üggyel. Neszméry egyébként onnan is ismert lehet a nyilvánosság számára, hogy a Kuciak-ügyben ő képviseli Alena Zsuzsovát.

A Specializált Büntetőbíróság tavaly októberben mondta ki, hogy Ágh bűnös a váltóhamisítási ügyben, a 13 éves börtönbüntetését pedig minimális őrzési fokozatú intézetben kell letöltenie. A letöltendő börtönbüntetés mellett 5 ezer eurós pénzbüntetést is kapott.

Štefan Ágh ügyének tárgyalása 2020 novemberében kezdődött. Végig tagadta bűnösségét, azt állította, nem hamisított váltókat. Korábban vádlottként szerepelt abban az ügyben, amelyben a Legfelsőbb Bíróság januárban jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélte Pavol Ruskót, a Markíza televízió volt igazgatóját és Marian Kočner üzletembert. Štefan Ágh ügyét, akit a Gamatex-ügyben Kočner jobbkezeként emlegettek, végül külön eljárásban tárgyalták.

A cseh rendőrség március 30-án Prágában vette őrizetbe Ághot, mert nem kezdte meg büntetése letöltését.



(SME)