LÉNYEG: A főzombi, Vlagyimir Putyin „Z-háborúja” miatt egyáltalán nem babra megy játék, hanem kőolajra (is)

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Youtube

Nem múlhat el úgy egy-egy hét Szlovákiában, hogy a végén a kormánykoalíció „politikusai” ne anyázzák egymást flúgos zombikként gyilkolódva a közéleti ringben – mondhatnók. Mintha csak zombik groteszk vergődését lenne kénytelen szemlélni a kínjában röhögő jobb sorsra érdemes közönség, valami ripacsokra hangolt, bűnrossz, horrorkabaréban. Így megy ez, ha a castingon (választások) kizárólag egyszerű, azaz ostoba emberekre lehet hajtani…

Egy ideig valamivel kevesebb lehet a zombi?

Fordítsuk azonban komolyra a szót, hiszen a főzombi Vlagyimir Putyin Z-háborúja miatt egyáltalán nem babra megy játék. Hanem kőolajra - többek között…

Tetszik, nem tetszik, Közép-Európában Putyinék kőolajkereskedőkként majdnem sikeresebbnek számítanak, mint Ukrajnában állig felfegyverkezett megszállókként. Csak azért, mert az Európai Unió hatodik szankciós csomagja, amely fokozatosan bevezetné az embargót az orosz kőolajra, hogy ne annak bevételéből gyilkolásszon orrba-szájba az orosz agresszor Ukrajnában, szinte azonnal zombivá varázsolt akárhány politikust. A méla köznépet most hagyjuk is…

Tény, hogy sokkal rövidebb átállási időszakot kapott a Slovnaft – és tulajdonosa a MOL – az uniós szankcióknak köszönhetően a nem orosz kőolajra, mint ahogyan azt igényelte. 3 év helyett 8-18 hónap alatt kell lebonyolítania az átállást. És bár jelen állás szerint ezután is folytathatná az orosz kőolaj feldolgozását, a termékeket viszont csak Szlovákiában értékesíthetné. A szlovák piac pedig túl kicsi ahhoz, hogy a vállalat akárcsak minimális üzemben is működőképes legyen. Erre a korlátozásra reagált úgy a Slovnaft, hogy ez a határidő vészesen rövid. Következménye pedig annyi lehet, hogy a szankciók hatályba lépése után néhány hónapon belül akár hiány lehet benzinből és gázolajból a kutakon, sőt a tankolás korlátozása is benne lehet a pakliban…

Mit tesz ilyen ilyen helyzetben egy felelős politikusok alkotta kormánykoalíció? Nyilván tárgyalóasztalhoz ülnek a szakemberek és egyéb illetékesek, miután részletesen tájékozódtak a témában, és addig fel sem állnak onnét, amíg a lehető legmegnyugtatóbb megoldást meg nem találják... Többek között az uniós szolidaritás keretében kitárgyalják például, hogy az EU energiabiztonság céljait szolgáló REPower-csomagjából a lehető legnagyobb hányadot kapja meg Szlovákia...!

Csakhogy a Tátra alatt sokkal több a felelőtlen politikai szélhámos, mint a felelős politikus. Méghozzá azzal a Igor Matovičcsal az élen, akiből ruszki virológiai portyája miatt lett botcsinálta pénzügyminiszter. Konkrétan koalíciós partnere a jelenlegi gazdasági miniszter, Richard Sulík jóvoltából.

Nahát, tessék elképzelni, hogy mekkora lyukat ütöthetett ez a fiaskó egy olyan infantilis önimádó világnagy önbecsülésén, mint amilyen a mi Igorunk, vagyis a ti Igorotok... Az a minimum, hogy az Európai Unió szankciói miatt ráuszította minden lében kanál szlovmagy pincsijét közvetlenül Sulíkra. Közvetve pedig Eduard Heger kormányfőre, akit egyáltalán nem véletlenül épp ő maga szervált elő bűvészcilinderéből annak idején, amikor el kellet húznia miniszterelnöki posztról... Ahelyett, hogy megpróbálta volna semlegesíteni, de legalább tompítani az orosz olaj embargójának lehetséges következményeit, nekiállt lázítani a szlovákiai népességben tenyésző zombitársadalmat... Csak azért, hogy gyerekes bosszút állhasson saját kudarcélményei miatt!

A pincsi alias Gy. Gyimesi pedig, ahogy a korcs lényéből fakad, torkaszakadtából ugat is. Méghozzá minden sarkon. Neki, amint Matovičnak is tökmindegy, hogy a Holdra, a szivárványra vagy épp Sulíkékra! Miközben a karaván ugyan szokás szerint halad, csakhogy egyenesen a szakadék felé...! Hogy mi ebben a végül is a pozitívum? Talán annyi, hogy egy ideig valamivel kevesebb lehet a zombi!

Mit lehet mindehhez hozzáteni?

Mit lehet mindehhez hozzáteni? Leginkább semmit. Minek. Ha viszont mégis, akkor a happy end jegyében annyit, hogy Richard Sulík gazdaságügyi miniszter azzal etette a sajtót egy már korábban beharangozott kelet-szlovákiai megabefektetésre hivatkozva, hogy az majd több ezer munkalehetőséget teremt. Már nem vagyunk messze attól szerinte, hogy a tervekből valóság legyen, és ha minden a tervek szerint halad, akkor a befektetésnek hála, a keletiek végre visszatérhetnek dolgozni Pozsonyból, Prágából vagy épp Londonból.

A médiában egyébként hónapok óta mennek a találgatások, hogy a Volvo-csoport érdeklődik Szlovákia iránt, amely harmadik európai gyárának keres helyet, és évi 400 ezer autót gyártanának.

A keletieknek nem újdonság a megabefektetések hírének felrebbenése. Nem egyszer és nem is kétszer hallottak már hasonló ígéreket, de azokból rendre nem lett semmi. Akárcsak korábban, a régió legnagyobb hátránya ezúttal is az infrastruktúra hiánya lehet, ami minden bizonnyal a leginkább elrettetni a befektetőket.

Szóval, hölgyeim és uraim, tetszettek volna politikai légvárak helyett sztrádákat építeni…!

Barak László