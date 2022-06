Feltételessel megúszta a nyitrai alvilág egykori feje!

A nyitrai alvilág fejeként ismert Ľuboš Ferust hétfőn hároméves feltételes szabadságvesztésre ítélték öt évre felfüggesztve.

Fotó: TASR - archív

Az egykori rendőrt, Milan Kožíkot egy év, kilenc hónap és 11 nap szabadságvesztésre ítélte a Specializált Büntetőbíróság.

A döntés nem jogerős, az ügyész és a vádlottak is fellebbezni fognak.

A bíróság Ľuboš Ferust bűnszervezet alapítása, működtetése és támogatása, Milan Kožíkot pedig kenőpénz elfogadása bűntettében találta bűnösnek. Az ő esetében a bíróság olyan büntetést szabott ki, amelyet már letöltött fogságban.

A vád szerint Ferus a Pöstyénben és környékén működő, az úgynevezett Piťóék 2 bűnbanda tagja volt, amely illegális adósságbehajtással, zsarolással és biztosítási csalással foglalkozott. Kožíkot azzal vádolják, hogy kenőpénzt fogadott el a bűnbandától, amiért cserébe hátráltatta a nyomozást azáltal, hogy rendőrségi információkat szivárogtatott ki.

A Specializált Büntetőbíróság szenátusának elnöke, Ján Hrubala a feltételes szabadságvesztést a 11 éve tartó eljárással indokolta. Bohdan Čeľovský ügyész viszont nem tartja kellően szigorúnak a büntetés mértékét, annak ellenére sem, hogy a bűncselekmény elkövetése óta hosszabb idő telt el.

Ferust hosszú évek óta a nyitrai alvilág fejeként tartják számon, holott ezt ő tagadja. Annak idején jó kapcsolatot ápolt a dunaszerdahelyi Pápay-klánt irányító Pápay Tiborral is, a lemészárolt banda 1999-es temetésén is részt vett. Közeli kapcsolatban állt továbbá a Sýkora-klán megalapítójával, Miroslav Sýkorával is – bűntársaival együtt Ferust az ő meggyilkolásával is gyanúsítják.

A Nyitrai Kerületi Bíróság 2013 májusában három év szabadságvesztésre ítélte a „cukorgyár-ügyben”, amely már 1997 óta húzódott. 2015 októberében szabadult.

Ferus többször is vádlottként szerepelt az úgynevezett Piťo-banda 2 ügyben, de 2018 februárjában felmentették. Összefüggésbe hozták őt a nyitrai VÚB bankban elkövetett rekordnagyságú lopással, valamint az autópálya-matricákkal elkövetett csalássorozattal is. A bíróság végül ezekben az ügyekben felmentette.

Ľuboš Ferust rablótámadással is megvádolták, amelyet a rendőrség szerint Zselízen követett el 2018. december 30-án éjszaka. A gyanúsított társaival együtt megtámadtak egy taxit, és késsel fenyegetőzve utasaitól pénzt és mobiltelefont követeltek. Ferus azzal védekezett, hogy olyan személyekről volt szó, akik egy sztriptíbárban garázdálkodtak, a tulajdonos pedig segítséget kért tőle. „Autójukkal elállták egy taxi útját, majd a benne utazókat kirángatták a gépkocsiból és megtámadták őket. Késsel a kezükben követeltek pénzt tőlük. A sértettek eleget tettek a követelésnek” – ismertette a rendőrség korábban az eset részleteit.



(TASR/para)