Rengeteg ápoló hiányzik a kórházainkból, a minisztérium nem árulja el, mennyi pénzzel bírná maradásra őket

Az elmúlt évben több száz ápoló hagyta ott az állását, és távozott kórházainkból. A gyógyintézetek meg megpróbálják menteni a menthetőt, és pénzzel meg különféle juttatásokkal próbálják "beszervezni" vagy megtartani őket. A toborzási és a röghözkötési hozzájárulások több ezer euróra rúghatnak.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Az ápolóhiánnyal sújtott helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Penta befektetési csoport május elején megkezdte az ápolók toborzását a hozzá tartozó fővárosi Bory Kórházba, amelyik a működését jövő ősszel kezdi meg.

Az egészségügyi

minisztérium adatai szerint jelenleg több mint 31 ezer nővér dolgozik a kórházainkban és a szakrendelőinkben, és 3200 ápolónő hiányzik a rendszerből.

Az ápolók érdekvédelmi szervezete szerint a nővérek átlagbére - pótdíjakkal együtt - meghaladja a bruttó 1200 eurót. Pozsonyban és a nagyobb kórházakban ugyanez 1500 és 2100 euró között mozog. Magasabb fizetésre azonban csak túlórákkal tehetnek szert. És éppen ez az egyik oka annak, hogy sok nővér fordít hátat a munkahelyének.

Az elmúlt évben körülbelül 150 nővér hagyta el az öt klinikából álló Pozsonyi Egyetemi Kórházat (UNB), és ötvennél többen fordítottak hátat a túrócszentmártoni kórháznak (UNM), ahol az elmúlt évben ment el a legtöbb ápoló. És itt nincs vége a felsorolásnak: sokan intettek búcsút a Nyitrai Egyetemi Kórháznak is,

ami pedig az érsekújvári kórházat illeti, itt az 502 nővér nyolc százaléka távozott a munkahelyéről. Konkrétan tavaly 42-en hagyták el az újvári egészségügyi intézményt.

Egyedül a zsolnai gyógyintézetnél, illetve a pozsonyi Nemzeti Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézeténél stabil a helyzet.

A Sme lapnak nyilatkozó Jana Beňačková, a Nyitrai Regionális Ápolói Kamara alelnöke úgy véli, hogy az ápolók számának csökkenése nagyjából két-három okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy az

ápolók közül sokan elérték a nyugdíjkorhatárt, akik már azt gondolják, elég volt ebből a szakmából, a másik oldalon meg a nővérek távozását a nagyszámú túlórák is magyarázhatják. De a fiatalok is könnyen távoznak, ha jobban fizető állást, esetleg jöbb munkakörülményeket kínálnak nekik.

Az egészségügyi tárca fizetésemeléssel szeretné megakadályozni az ápolók távozását. Hogy mennyit szánnának erre a célkitűzésre, azt a minisztérium sajtóosztálya nem közölte. De azt igen, hogy új standardokat vezetnének be, amelyeknek értelmében kevesebb beteg jutna egy nővérre.

Az ápolóhiány miatt a Nyitrai Egyetemi Kórház 2 ezer eurós "stabilizációs" hozzájárulást vezetett be, amivel megpróbálják ott tartani, motiválni a munkaerőt. Az említett összeg fejében azonban két évre szóló szerződést kell aláírniuk, aminek értelmében ha ez idő alatt elhagyják a kórházat, vissza kell adniuk a pénzt.

Hasonló röghözkötési pótlékon gondolkodnak a pozsonyi kórházban is, ugyanakkor az UNB 1400 eurónyi toborzási díjat fizet az új munkaerőknek. A többi klinika is él ilyen eszközökkel, és ennek az összege elérheti akár az 5 ezer eurót is. Ilyen szempontból

az érsekújvári intézet szűkmarkú, hiszen új munkatársként mindössze 250 euró üti a markukat.

Ezen kívül a kórházak egyéb juttatásokat kínálhatnak fel: ilyen az is, hogy az alkalmazottak a törvényi lehetőséghez képest rendszerint egy héttel több szabadságot vehetnek ki, vagy néhol lakhatási támogatásban részesülhetnek.

Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a Penta csoport az új pozsonyi kórházába 440 ápolót keres. És lehet, hogy ebben sikeres lesz, tekintve, hogy az új munkakörülmények és az ottani bértábla vonzóan hathat az egészségügyi alkalmazottakra. Földrajzi okok miatt az új létesítmény valószínűleg a fővárosi egyetemi kórházra jelent majd veszélyt. Azt a Penta nem árulta el, hogy egy hónap alatt eddig mennyi nővért sikerült átcsábítani, csupán annyit tudni, hogy az összes vezetői állást már sikerült betölteni.

A Bory Kórház nem fizet toborzási díjat, de azt tudatosítják, hogy versenyképes fizetést kell kínálni az érdeklődőknek. A pozsonyi egyetemi kórházban 2068 euró az ápolók átlagfizetése, ami úgy jön össze, ha valaki eleget túlórázik. Nyitra megyében viszont örülnek, ha ezer eurós bért kapnak.

A Penta közben azt tervezi, hogy ukrajnai munkaerővel egészíti ki az állományát. Az ápolói kamarának, valamint az egészségügyben tájékozott központnak, az NCZI-nek nincs arról információja, hogy jelenleg mennyi ukrán ápoló dolgozik a hazai kórházakban.

(Sme)