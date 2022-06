LÉNYEG: Megtudtuk mikor lesznek az önkormányzati választások, de az egyre kétségesebb, hogy kibírja-e addig a kormánykoalíció

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök döntött, október 29-én, idén először egy napon lesznek a helyi és a megyei önkormányzati választások. Vagyis egyszerre választjuk majd meg a polgármestereket és a helyi képviselőket illetve a megyeelnököket és a megyei képviselőket.

A házelnök az időponton gondolkodott sokat. Ugyanis október 29-e, vagyis az utolsó októberi szombat egyben annak a hosszú hétvégének az első napja is, amit a november 1-jei, keddi ünnepnap, mindenszentek ünnepe zár. A koalíció még módosította is a vonatkozó törvényt, hogy ne az „ünnepi hétvégére” essenek a választások, mivel Kollár szerint akkor inkább mindenkinek a „sírokat kellene látogatnia”. Kitűzhette volna a választásokat október 22-re is, de végül a 29-ét választotta.

Állítása szerint azért, mert meggyőzték koalíciós partnerei, akik azzal érveltek, hogy mindenszentekre úgyis „hazautaznak” a fővárosban és környékén dolgozó keleti ingázók.

Kollár állítja, ez nem politikai számítás, nem arra játszanak, hogy ez jobb a kormánypártoknak, de ezt csak a választások eredménye fogja megmutatni. Arra viszont számítani lehet, hogy a választások összevonásának hatására az eddig gyér részvétellel zajló megyei választásokon kicsivel többen fognak voksolni.

A pénzügyminisztert csak a kormányfő tudná megállítani

Ez a hét(fő) sem múlhat el Matovič újabb fantasztikus ötlete nélkül. A pénzügyminiszter ezúttal is „koalíciós ellenfelére”, Richard Sulíkra lőtt. Bejelentette, hogy két nap alatt akarja elfogadtatni a kormánnyal a pedagógusok 10 százalékos béremelését, persze csak abban az esetben, ha az SaS támogatja az általa kitalált újabb adóemelést. (nem támmogatja.)

Matovič szerint pénz van a béremelésre, csak „le kell hajolni érte”: lesz pénz, ha jobban megsarcolják az alkoholgyártást, a hazárdjátékot esetleg a dohánytermékeket, és persze az orosz kőolajat meg a „100 leggazdagabb céget”, vagyis az ő értelmezésében az extraprofitot.

A pénzügyminiszter úgy véli, ez senkinek nem fog fájni, hiszen legfeljebb „egy euróval kell majd többet fizetni egy üveg pálinkáért”. Az valahogy nem zavarja, hogy két hete fogadtatott el – gyakorlatilag fedezet nélkül – egy 1,2 milliárdos csomagot, majd kijelentette, hogy ősszel úgyis megbukik a koalíció, mert nem tudja elfogadni a költségvetést, most pedig egy újabb százmilliós csomagot akar néhány nap alatt átnyomni a kormányon, majd a parlamenten.

Ha Eduard Heger kormányfő ezúttal sem állítja le elszabadult hajóágyúként viselkedő pénzügyminiszterét, akkor ez a koalíció a nyarat sem éri meg, nem még az őszi szavazást a költségvetésről vagy az önkormányzati választásokat.

Menekülnek a nővérek, pedig Matovič még „célba sem vette” őket

Nem kizárt, hogy a pedagógusok után az egészségügyi nővérek kerülnek majd Igor Matovič „célkeresztjébe”, hiszen ők is évek óta követelik a béremelést. A helyzet az egészségügyben is elég reménytelennek tűnik, az minisztérium szerint több ezer nővér hiányzik a kórházakból, és egyre többen távoznak.

Az alacsony fizetés mellett a legfőbb ok a túlterhelés, amire a COVID csak ráerősített.

Az egészségügyi nővéreket jó „célponttá” teszi az is, hogy Igor Matovič csaknem annyira utálja Vladimír Lengvarský egészségügyi minisztert, mint Richard Sulíkot.

Jó eséllyel Čaputová is „családellenes” lesz keddtől

Kedden kiderülhet, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök is megkapja-e Matovičtól a családellenes jelzőt. Várható, hogy igen, mert az államfőnek nincs túl sok választása, a családtámogatásinak is nevezett infláció elleni szociális csomag elfogadása során minden létező jogi normát megsértett a koalíció. Pontosabban a csomagot elfogadó három párt, az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí képviselői.

Matovič már „sejti is”, hogy Čaputová az Alkotmánybírósághoz fordul, megelőlegezte számára a „családellenes” jelzőt.

A furcsa csak az, hogy Matovič csomagját támadja szinte minden értékelhető érdekvédelmi szervezet, még a szakszervezetek és a nyugdíjasok szervezetei is, mivel szerintük – amellett, hogy az elfogadása nem volt kóser – nem is azoknak segít, akiknek kellene.

Nőttek a bérek, de az infláció még nagyobb volt

Pedig segítségre szükség lenne még azok többségének is, akiknek van munkája.

Az átlagbérek ugyan évközi szinten 7,8 százalékkal emelkedtek az első negyedévben, de az infláció ennél is magasabb volt, 1,4 százalékkal.

Így az is rosszul járt, akinek nőtt a keresete. Igaz, volt néhány szektor, ahol a béremelés mértéke meghaladta az inflációét, meglepetésre ezek között vannak a kereskedelemben dolgozók is. Persze a legjobban ezúttal is a pénzügyi szektor járt, ahol csaknem 20 százalékos volt a nominális emelkedés.

Lajos P. János