DS VII. liga, 30. forduló: A bajnoki elsőséget gólkirályi címmel nyomatékosították a vásárútiak

A bajnokságot nyert vásárútiak a csallóköztárnokiak vendégeként fölényes győzelemmel zárták a 2021/2022-es bajnoki évfolyamot. A csilizradványiak mezében ugyan ismét tripázott Belucz Gábor, a gólkirályi címet azonban a bajnokcsapat gólfelesőse Losonszki Márk szerezte meg. Beluczhoz hasonlóan a csákányi Seregi István is háromszor talált be a rivális kapujába. A felbáriak is teljesítették az elvárásokat, megőrizték a dobogó legalsó fokán elfoglalt pozíciójukat.