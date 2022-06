LÉNYEG: A szél még szerencsére nem akkor fúj, amikor Putyin szeretné

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem a szerdai lesz az első tüntetés (Fotó: TASR)

Jó lenne, ha az egyre drágább orosz energiahordozókat olcsó szélenergiára cserélhetnénk, az első fecskék a Vágsellyei járásban jelenhetnek meg. A parlament előtt pedig elégedetlen pedagógusok megjelenésére számíthatunk.

Pedagógustüntetés készül szerdán

Végleg elfogyott a tanárok türelme, ezért szerdán a pozsonyi parlament előtt fognak tüntetni, 10 százalékos fizetésemelést követelve.

Igor Matovič pénzügyminiszter még a múlt héten javasolta a pedagógusbérek 10 százalékos emelését, ezt az előterjesztést azonban Branislav Gröhling megvétózta. Ő nem egy ellenzéki politikus, hanem az egyik kormánypárt oktatásügyi minisztere. Matovič mindjárt el is sírta, hogy Gröhling az első oktatási miniszter, aki szavazott a kormányülésen, és szó szerint megvétózta az iskolai alkalmazottak béremelését". Az oktatásügyi miniszter azzal védekezett, hogy nem ismeri a pénzügyminiszter által előterjesztett javaslatot, ezért nem szavazhatta meg azt.

Matovič szerint a béremelést az oktatásügyben bizonyos adók emelésével lehet elérni, mint például az alkoholból és a szerencsejátékból származóval, vagy a leggazdagabb vállalatok megadóztatásával. Ez az elképzelés viszont az SaS-nem nem tetszik.

A pénzügyminiszter felvetette, hogy szívesen részt tenne a szerdai tüntetésen, a pedagógusok szakszervezetének vezetője viszont kerek perec megüzente, hogy a pénzügyminiszter nem kívánatos személynek minősül a tüntetésen. Ezen a lépésen nem is csodálkozhatunk, mivel Matovič eddigi ténykedését figyelve az emberekben joggal vetődik fel, hogy az Egyszerű Emberek legegyszerűbbike általában a saját politikai érdekeit tartja szem előtt, mint például a tanítók jólétét.

Egy ország kultúrájának a fokmérője nem csak az, hogyan bánik a kisebbségeivel, hanem az is, mennyire becsüli meg a pedagógusait. Ebben a tekintetben pedig még messze a Kánaán.

Gröhling az elnöki vétót dicséri

Gröhlingnek az sincs ínyére, hogy Matovič számára fontosabb a szabadidős utalványok ügy, mint a pedagógusok béremelése. Az oktatásügyi miniszter hozzátette, reméli, hogy a parlament nem töri meg a köztársasági elnök vétóját, aki korábban újratárgyalásra visszaküldte a parlamentnek a törvényjavaslatot.

„A köztársasági elnök nagyon helyesen megjegyezte a kifogásokat a szabadidős utalványokkal kapcsolatban, hiszen ha nincs biztosítva a gyerekek fő ideje, akkor nem foglalkozhatunk a szabadidős tevékenységgel mindenféle megjegyzés és tárcaközi véleményezés nélkül” – mondta Gröhling, aki rámutatott: az utalványok 400 millió euróba kerülhetnek évente, miközben a tanárok fizetésének 10 százalékos emelése mindössze évi 180 milliót tenne ki.

Meg kell tanulnunk spórolni

Persze nemcsak az oktatók keveslik a pénzüket, az égbe szökő árakat mindannyian megérezzük. Egy hétfőn nyilvánosságra hozott felmérésből kiderül, a megkérdezettek 19 százalékának okoznak gondot az energiaárak. És bár a közvélemény-kutatás szerint a felmérésben részt vevők 42 százaléka nem tervez semmit tenni annak érdekében, hogy ebben a kritikus helyzetben kevesebbet fizessen az áramért és a gázért, hamarosan rá kell szoknunk, hogy leoltsuk a villanyt, ha kimegyünk a szobából- Bár a fűtési szezon még messze van, már most meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy télen egy-két fokkal lejjebb tekerjük a radiátor termosztátját. Tudatosítanunk kell, hogy nem számíthatunk az energiaárak csökkenésére, és az államtól is hiába várunk segítséget. Csak magunkra számíthatunk, és a hozzáállásunk megváltoztatására lesz szükség, ha télen nem akarunk megfagyni.

Széllelbélelt tervek

Az orosz kőolajnál és földgáznál persze van olcsóbb energiaforrás is. Aki már járt a határmenti Ausztriában, az láthatta az osztrákok szélerőműerdőit. Most úgy tűnik, lassan Szlovákiában is hozzászokhatunk a hatalmas, karcsú propellerekhez. Három év múlva kezdhetik építeni azt a szélerőműparkot, amelyik Vágsellye, Galánta és Nyitra közelében, Hájske és Horná Kráľová községek közt létesülhet a Vágsellyei járásban. A Green Energy Holding nevű társaság akár 70 millió eurót is hajlandó a projektbe fektetni. A tervezett nyolc szélturbina kevésnek tűnhet ugyan, azonban a számitások szerint a térségben létrejövő szélerőműpark évente 48 ezer háztartás energiaellátását biztosíthatja. És a szél szerencsére még nem úgy fúj, ahogy Putyin fütyül.

