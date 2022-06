UEFA - A spanyol liga panaszt tett a PSG és a Manchester City ellen

A spanyol labdarúgóliga panaszt tett az európai szövetségnél (UEFA) a Paris Saint-Germain és a Manchester City ellen azért, mert álláspontja szerint a két klub folyamatosan megsérti a pénzügyi fair play szabályait.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A La Liga vezetősége már áprilisban előzetes beadványt küldött az UEFA-nak, amiben kifogásolták a két együttes átigazolási politikáját. Ebben Nasszer al-Kelaifi kapcsán az összeférhetetlenséget is felvetették, mivel a katari üzletember amellett, hogy a PSG elnöke, az európai labdarúgóklubok szervezetének (ECA) is a vezetője, utóbbi titulusának köszönhetően pedig az UEFA végrehajtó bizottságának is tagja.

"Ezek a klubok folyamatosan megsértik a pénzügyi fair playt, a gyakorlataik megváltoztatják a labdarúgás ökoszisztémáját és fenntarthatóságát, és semmi más célt nem szolgál, mint az átigazolási piac felfújását olyan pénzekkel, amelyek nem a sportágból származnak"

- áll a közleményben.

A La Liga azt követően küldte el beadványát az UEFA-nak, hogy a PSG megállapodott a világbajnok francia Kylian Mbappéval a szerződése meghosszabbításáról, míg a Manchester City szerződtette a Borussia Dortmund norvég támadóját, Erling Haalandot.

Korábban mindkét arab tulajdonban lévő együttest vizsgálta a kontinentális szövetség: 2014-ben pénzbüntetést kaptak, az angolokat pedig ki is zárták az európai kupaküzdelmekből, de ezt a döntést később a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) visszavonta.

Jelenleg a világ két legdrágább játékosa, Mbappé (180 millió euró) és a brazil Neymar (222 millió euró) is a PSG-ben játszik.

(MTI)