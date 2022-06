LÉNYEG: A pénz beszél, a miniszterek ötletelnek, a pedagógusok meg már torkig vannak az ígéretekkel

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Anyagias napokat élünk, szerdán szinte minden a pénz körül forgott.

Tiltakoznak a pedagógusok

Van az országnak egy viharverte kormánya, amelyik eljutott oda, ahova az ellenzéke is, hogy valamit tenni kell a pedagógusok és az egészségügyi alkalmazottak fizetésével. Legfőképpen emelni kellene azt, ha normális iskolákat meg működő kórházakat szeretnénk. Itt javában tombol az infláció, és a lecsengőben levő vírus miatt is sokat próbált nővérek és tanárok anyagi "megbecstelenítése" lehangoló. Az oktatási dolgozók úgy érzik, nincs hova hátrálniuk, ezért a szerdai pozsonyi tiltakozó megmozdulásukon többezren követeltek jobb feltételeket és magasabb fizetést. Tavaly egyáltalán, idén is alig rakott hozzá az állam a bérükhöz, így most konkrétan 10 százalékos emelést követelnek. Azt mondják, ha most nem járnak sikerrel, lehetséges, hogy szeptemberben sztrájkba lépnek. Az utcára vonulásukkal egyszerűen figyelmeztetni akarják a kormányt és a képviselőket, hogy kezdjenek végre foglalkozni az oktatásüggyel. Ezzel célt is értek, ma minden jelentősebb párt villantott ebben a témában.

Bőkezű lenne a Hlas

Itt van mindjárt a legnépszerűbbnek tartott tömörülés, az ellenzéki Hlas vezetője, aki felsorakozott ma az embereivel és a sajtótájékoztatóján úgy küldte el az Eduard Heger vezette kormányt a sunyiba, hogy közben ráripakodott a kabinetre, addig is azonnal emeljék a tanárok jövedelmét, mondjuk tíz százalékkal. Ellenkező esetben kénytelen lesz ő benyújtani egy ilyen javaslatot a parlamentben, és aztán így is cselekedett. Egy ilyen mértékű pluszkiadáshoz Peter Pellegrini szerint "mindössze" 180 millió euróra lenne szükség, ami neki nem tűnik olyan bődületes összegnek. Persze, teszi hozzá az ellenzéki pártelnök, úgy nehéz összehozni ezt a pénzügyi mutatványt, ha az országnak nincs is kormányfője, hiszen Eduard Hegert háttérbe szorítja a pártbeli főnöke, aki most éppen a pénzügyekért felel a kabinetben.

Matovič feltétele nem tetszik az SaS-nek

És amíg Pellegrini sajtózott, a Heger-kormány éppen ülésezett. Annyira, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter elő is vette a pedagógusi béremelés témáját, rögtön adóemeléshez kötve azt. Ez meg nem jósol semmi jót, mivel a politikai partnerük, az SaS nemigen szívleli a közterhek emelését, és az OĽaNO vezetőjének korábbi hasonló lépésekor élt is a vétójogával. Ahogyan ezúttal is. Szóval lesz min vitatkozniuk a következő négypárti koalíciós tanácson, feltéve, ha oda most majd ellátogat a Richard Sulík-féle párt embere is. Mert a liberálisok alapból kerülik azt a fórumot, ahol Matovič minden létező kudarcért bűnbakként kezeli az SaS-t.

Most 3 százaléknal tartunk

Az oktatásügyi miniszter ezzel összefüggésben azt látja, hogy az iskolai alkalmazottak a következő hónaptól 3 százalékkal "vastagabb borítékot" vihetnek haza, egyelőre ekkora fizetésemelésnek be van biztosítva a pénzügyi fedezete. Branislav Gröhling sokat sejtetően még annyit elárult, hogy további emelésről tovább folynak a tárgyalások. Azt azonban nem árt eldönteni, hogy egy esetleges béremelést milyen forrásból finanszírozna az állam. Főleg abban a helyzetben, amikor az egészségügyi miniszter is lépett egy konkrétat, és szerdán kiderült, hogy a nővéreknek havi 700 euróval, az orvosoknak meg 500 euróval magasabb fizetést javasol. Hogy miért pont ekkorát, arra magyarázatul szolgálhat az is, hogy idén már csaknem 500 euró a különbség egy szlovákiai és egy csehországi nővér fizetése közt, miközben 2016-ban még hasonló szinten volt a javadalmazásuk.

Ez nálunk belefér

Mindent összevetve, lesz min csámcsognia a koalíciós erőknek, ami egyeztetési procedúrát majd csütörtökön félbeszakít az ellenzék kísérlete Sulík leváltására a törvényhozásban. Hogy Matovič parlamenti emberei mit lépnek ebben a helyzetben, az még nem egyértelmű. Hogy egy kicsit izgalmas legyen, a legerősebb kormánypárt, az OĽaNO közölte, ők majd közvetlenül a szavazás előtt közlik álláspontjukat. De a többiek, a Sme rodina és a Za ľudí képviselői szerdán jelezték, nem fogják támogatni a gazdasági miniszter menesztését. Hiszen nem annyira ostobák, az egyenesen a kormányzásuk végét jelentené. Legfeljebb majd az fordulhat elő, hogy esetleg valakik tartózkodnak. Az meg ilyen fura társaságban bőven belefér, annyi baj legyen!

Sidó Árpád