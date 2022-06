Milyen típusú zuhanykabint érdemes választani?

A zuhanykabin fontos eleme a fürdőszobának, azonban a kiválasztása nem egyszerű feladat, hiszen rendkívül széles a kínálat. Az alábbi tanácsokkal igyekszünk megkönnyíteni a döntés meghozatalát. A zuhanykabin kiválasztásakor elsősorban arra kell figyelni, hogy mekkora legyen a kiválasztott változat. Ehhez mindenképpen pontos méréseket kell végezni a fürdőszobában. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy merre nyílik majd a zuhanykabin ajtaja. Ez azért fontos, hogy kényelmesen használható legyen, ne ütközzön bútorokba. Szóval a mérések során az ajtónyitáshoz szükséges helyet is számításba kell venni.

Szögletes zuhanykabin, a hagyományos változat

A forma szerint háromféle zuhanykabint különböztetünk meg egymástól. Az alábbiakban bemutatjuk mindhármat, hogy megkönnyítsük a választást. Az első a szögletes zuhanykabin, mely hagyományos változatnak számít. Ennek köszönhetően ez a leggyakrabban választott típus. Azonban a szögletes zuhanykabinnak is vannak különböző verziói, hiszen az ajtótípusok, valamint a méretek számos lehetőséget kínálnak.

A szögletes zuhanykabinok esetében ma már található a kínálatban modern és klasszikus hatású változat egyaránt. Ennek köszönhetően mindenki egyszerűen megtalálhatja azt, amely igazán elnyeri a tetszését.

Egyedi zuhanykabinok legyártatására is van lehetőség

Az íves zuhanykabinok is népszerűnek számítanak, hiszen kecses és elegáns hatást keltenek, különlegessé varázsolnak minden fürdőszobát. Ráadásul kisebb helyet foglalnak el, így helytakarékossági szempontból is jó választásnak bizonyulnak. Ma már keret nélküli és keskeny profilú változatok egyaránt beszerezhetőek.

Nem kötelező a meglévő zuhanykabintípusok közül választani, hiszen ma már egyedi változatok legyártatására is van lehetőség. Ez a megoldás azok számára igazán jó lehetőség, akik egyedi formájú és anyagú változatot szeretnének, mely minden igényüket teljes mértékben kielégíti. Tolóajtós, belépő és nyíló változatok legyártatására egyaránt van lehetőség. Sőt, kör alakú zuhanykabinok is készíttethetőek. Ennek a lehetőségnek köszönhetően minden igény megvalósítható.

A funkcionalitás mellett fontos a kényelem

Bármely típusú zuhanykabinra is esik a választás, a méretek a 80x80-astól egészen a 120x90-esig terjednek. Minden fürdőszobába tehát egyszerűen megtalálható az ideális méretű változat. Mindemellett a zuhanyajtó típusát is ki kell választani, hiszen lehet nyílóajtós, tolóajtós, nyílóajtós háromfalas és háromoldalas. Fontos, hogy az ajtó nemcsak a kabin által elfoglalt hely méretét befolyásolja, hanem a zuhanyzó belső terét is.

Bármelyik zuhanykabinra is esik a választás, a funkcionalitás mellett a kényelem is rendkívül fontos. Szóval semmi esetre sem szabad elhamarkodni a választást, mindenképpen figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor a cikkben említett szempontokat.

(PR-cikk)