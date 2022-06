A márkaépítés lehetőségei a szakmai rendezvényeken

A B2B rendezvények, szakmai bemutatók mindig nagy érdeklődésre tartanak számot. Sokan szeretnek részt venni az ilyen eseményeken, mert hasznos kapcsolatokra tehetnek szert, és újdonságokkal ismerkedhetnek meg. A márkaépítésre is kiválóak ezek a rendezvények.

A márkaépítés mindenhol jelen van

A rendezvényeknek van olyan fajtája, amely tipikusan azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozások megismertessék márkájukat, termékeiket, szolgáltatásaikat másokkal. Ilyenek lehetnek például a termékbemutatók, kiállítások vagy a szakmai konferenciák.

Ha érdekelnek a további rendezvénytípusok is, érdemes beiratkoznod a MOE Rendezvényakadémia által indított online rendezvényszervező képzésre, ahol sok információval gazdagodhatsz e téren. Profi, hazai szakértők állították össze a tananyagot, akik nemcsak oktatják a rendezvényszervezést, hanem művelik is! Így a gyakorlatba is átültethető, hasznos tudásra tehetsz szert.

A brandépítés fontosságával külön modul foglalkozik, hiszen valójában mindenfajta eseményen történik márkakommunikáció. Ennek során kialakul egy kép a vásárló, illetve partner fejében az adott cégről, amely később befolyásolhatja az együttműködést.

A B2B rendezvények és a márkaépítés

A B2B fogalma a következő: az angol Business to Business kifejezés rövidítése, és két vagy több vállalat közötti üzletet jelent. Ebben az esetben a célközönség egy viszonteladó, aki leginkább szakmai szempontok alapján dönt az együttműködésről. A vásárlással a saját vállalkozását szeretné fejleszteni, fejlődni akar.

Mégis, ugyanolyan fontos itt is a márkaépítés, mint egy hagyományos rendezvény esetében.

Az értékesítőnek nagy szerepe van abban, hogy megnyerje az alvállalkozókat, viszonteladókat: szakértőként kell fellépnie, jól kell ismernie az adott terméket vagy szolgáltatást.

A márka népszerűsítésének egyik legjobb módja egy rendezvény, szakmai konferencia, kiállítás megszervezése, ahol lehetőség van a kapcsolatok építésére is. A kevésbé feszélyezett környezetben a vásárlóknak nagyobb a motivációjuk a márka jobb megismerésére.

Tippek a B2B rendezvényszervezéshez

Mindenképp érdemes igénybe venni a közösségi média szolgáltatásait: reklámozni az eseményt, csoportot létrehozni, ahol már előre tehetnek fel kérdéseket a résztvevők az eseménnyel kapcsolatban.

Jó, ha használunk hashtageket a bejegyzésekben, ezzel is erősítve a márkánkat.

A rendezvény idején is gondolkodjunk a vásárlók fejével: tűnjünk ki a tömegből! Ha például tudjuk, hogy más cégek sok szóróanyaggal készülnek, mi adjunk promóciós ajándékként táskát az érdeklődőknek. A márkaépítés szempontjából használjunk ki minden lehetőséget.

Ne felejtsünk el a rendezvény végén köszönőlevelet írni a megjelenteknek. Rövid összefoglalással, a legjobb pillanatokból összeállított videóval is kedveskedhetünk nekik, így biztosan emlékezni fognak ránk.

(PR-cikk)