Ha egy üzlet beindul...

Kicsit a rendezvény szervezőinek is hihetetlenül hangzik, ám 2022-ben már az ötödik Hajómalom Fesztivált fogják megrendezni Gúta városában. Ez a rendezvény nagyon rövid idő alatt a térség nem csak legjelentősebb kulturális megmozdulásává nőtte ki magát, de egyben össze is forrt a településsel, illetve a közgondolkodás része lett. Az emberek szeretik, várják és nagy izgalommal tekintenek a Hajómalom Fesztiválra.

"Mi nem látogatószám rekordok döntögetésére hajtunk, hiszen az egész koncepció a hajómalom területére van szabva, így mi mindig kis látogatószámú fesztivál leszünk, azonban a kulturális küldetésünk nem változott, sőt az igényes zenei és irodalmi élet bemutatása továbbra is az ars poeticánk "– mondta a Hajómalom fesztivál programigazgatója, Forgács Attila.

A szervezők, mint minden eddigi évben ezúttal is készülnek meglepetésekkel a július 21. és 23. közötti eseményen, és szokásukhoz híven az egész napos programok mellett olyan fellépőket is a fesztiválra csaltak, akik eddig nem vettek részt a felvidéki kulturfröccsön, szemezgessünk belőlük.

Zenei koktél

A Budapest Bár igazi húzónév lesz, akik talán az egyik legérdekesebb magyar zenei vállalkozás, amely inkább hasonlít egy színházi társulatra, mint egy zenekarra, hiszen állandó tagjai mellett számos más zenei produkció, együttes frontemberei is erősítik. Amikor 2007-ben Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait, még nem sejtette, hogy mivé is vállnak majd, hiszen eredetileg egyetlen lemezre állt össze az alkalmi csapat, ami azóta is sikerrel koncertezik színházakban, fesztiválokon és rendezvényeken egyaránt. Filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel mívesen hangszerelt cigányzene kíséretében, újrahangolva sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre bukkanva.

Öröm rap

Szlovákiában előszőr lép fel élőzenekarral a BSW, akik egy duó, méghozzá Sziklai Mátyás és Ferenci Gábor, azonban a többség Meklód, illetve Gaben néven ismerhette meg őket egy másik formáció tagjaiként, amiből a fiúk kiléptek. A kettős 2006-ban hozta létre a BeerSeeWalk nevű csapatát, ami eredetileg csak pár közös számot készített volna, ám olyan összhangban ment a munka (és a sörszívás), hogy BSW néven nekiálltak egy nagylemez elkészítésének.

"A legelején csak együtt reppeztünk a piázások közben. A Matyi csinálta az alapokat, írtuk a szövegeket és rengeteget gyakoroltunk, saját magunk szórakoztatására. 2006 szeptemberében mentünk először "igazi" stúdióba" – emlékeztek vissza a srácok a kezdetekre. A duót érdekes kettősség jellemzi művészetében is, hiszen szókimondó, nem ritkán trágár szövegeiket igényes zenével házasítják. "Mi azért zenélünk, mert szeretjük ezt az egészet" – fogalmaztak röviden a duó tagjai.

A jón ne változtass

Kevés olyan autentikus cigányzenekar van, amelyik azután is meg tudja őrizni tisztaságát, miután igazán népszerűvé vált, ám akadnak kivételek. Nem először mutatja meg a Hajómalom Fesztiválon a Parno Graszt, hogy hogyan tud kedvességet, egyszerűséget és vidámságot zenével kifejezni, ami egyben elképesztően hiteles és élvezhető, szerethető, miközben egyszerre hagyományőrző, valamint letisztult. A banda koncertje egyszerre egy időutazás és egy zenei kavalkád, amihez külön érték a zenészek szenvedélyes előadásmódja.

Nem kisebb nevek is tovább öregbítik majd a fesztivál presztízsét, mint a hip-hop műfaj jeles képviselője Jakuza Rithual, illetve szintén ennek a vonalnak a sztárjai, a Wellhello. Egészen más stílus éllovasa a négy testvér által alapított Fourtissimo, akiknek a koncertjein a jazz, a rock, illetve a tánczene és még a komolyzene is felcsendül előadásaikban.

Idén sem kell nélkülözni a felvidéki népzene sztárjait, hiszen a Sajó Banda mellett a Generáció Táncegyüttes is igyekszik majd feltenni arra a bizonyos i-re a pontot, amikor színpadra lép.

www.hajomalomfeszt.sk

(PR-cikk)