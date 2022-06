LÉNYEG: Újabb Matovič-matiné várható a parlamentben, szem nem marad szárazon

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Elkezdődött a „nagy” pénzosztás Szlovákiában, jelentette be Boris Kollár. A parlament elnöke elmondta, a legrosszabb anyagi helyzetben lévő 660 ezer szlovákiai család támogatása mintegy 83 millió euróba kerül. A 100 eurós támogatást a szociális segélyen élők, a pótszülők, a gondozási segélyre jogosultak, az egészségkárosodottakat gondozók és azok az idősek kapják, akiknek nem jár nyugdíj. Az ő számlájukra a napokban megérkezik a 100, 200, illetve 400 euró.

Miközben szinte megállíthatatlanuk nőnek a lakhatási költségek és az energiaárak, valamint az élelmiszerárak, ez a meglehetősen szűk csoportnak kifizetendő egyszeri segély meglehetősen távol van attól, amit fennen hirdetnek a Matovič arcképével díszített óriásplakátok. A billboardok szerint ugyanis Igorunk elintézte, hogy gyermekenként 200 eurót kapnak a családok.

Matovič közben nyilatkozataiban már kicsit halkabban hozzáteszi, hogy „akár” 200 euró is lehet a támogatás. Mert természetesen nem minden gyerek után járna ennyi, még a „szabadidő-utalványokat” beleszámítva sem. És ez is csak 2023 januárjától „dagasztaná” egyes szülők pénztárcáját.

A „családpárti” Matovič tehát ismét bakot lőtt, és ezzel az álintézkedéssel aligha növeli majd támogatói egyre fogyatkozó táborát.

Szerdán mindenki derül majd Matovičon

A képviselők kedden elnapolták a szavazást az elnöki vétó letöréséről, így valószínűleg csak szerdán délelőtt derül ki, sikerül-e Igor Matovičnak összeszednie 76 képviselőt, a Zuzana Čaputová által megvétózott törvény újbóli megszavazásához.

A jogszabály elutasítása esetén a júliustól tervezett családipótlék-emelés és az adóbónusz növekedése is elmarad. A családi pótlék a jelenlegi 25 euró 88 centről 30 euróra, az adóbónusz pedig az eddigi negyvenvalahány euróról 70-re ugrana, a 15 évesnél idősebbek esetében pedig 23,57-ről 40 euróra nőne.

Több sebből vérzik a javaslat. És ezzel már Matovič saját parlamenti képviselőcsoportjának tagjai közül is egyre többen értenek egyet. A kulturális bizottság két OĽaNO-s képviselőjében volt annyi kulturáltság, hogy névvel vállalták különvéleményüket. Kristián Čekovský és Monika Kozelová nyíltan kijelentette, megpróbálnak módosító indítvánnyal enyhíteni pártbéli főnökük gyorsított eljárásban átnyomott, hibáktól hemzsegő javaslatán.

Akár sikerül megtörni az elnöki vétót, akár pedig nem, már most borítékolható, hogy szerdán Matovič ismét a kamerák elé áll, és könnyzacskó-facsargató matiné-előadásban számol be arról, hogy: a) íme, neki ismét sikerült biztosítania a családok támogatását, ezért háromszoros hurrá jár, vagy b) íme, ezek a szívtelen Sulíkék megint megakadályozták, hogy jobb legyen nekünk.

Heger tompít és visszafog

Közben Eduard Heger próbálja felszámolni a kormánykoalíción belüli áldatlan állapotokat. Az utóbbi időben rengeteg bírálatot kapott az miatt, hogy kormányfőként vajmi keveset tesz a Matovič és Sulík közti veszedelmes viszonyok rendezéséért, ezért kedden kiadott egy közleményt, hogy ő márpedig „tompítja” a nézetkülönbségeket a kormányban, „visszafogja” az egyes koalíciós partnerek közti ellenségeskedést. És hogy mi ebből miért nem veszünk észre semmit? Itt a miniszterelnök válasza: „Nem érzem szükségét annak, hogy napi szinten beszámoljak ezekről a lépésekről a nyilvánosságnak”. Most már értjük. Dolgozik ő, szorgalmasan, mint egy méhecske, csak éppen nem veri nagy dobra.

Még azt is elintézte, hogy az SaS bepipult elnöke ismét eljárjon a koalíciós tanács üléseire. Ami azért, lássuk be, a minimum, amit egy koránytag megtehet a fizetéséért.

A békítőshowt egyébként Boris Kollár rendezre. A házelnök el is dicsekedett azzal, hogy a találkozón Eduard Heger miniszterelnök ígéretet tett Sulíknak, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter felhagy a személyes támadásokkal. Más nevében persze könnyű bármit is megígérni, a kormányfő helyében azonban valószínűleg kevesen vállalnák, hogy elsimítják a két miniszter közötti antagonisztikus ellentéteket. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy Matovič vagy Sulík nem látja be, hogy az állandó acsarkodás zuhanórepülésbe kormányozza a kabinet népszerűségét, a munkáját pedig teljesen ellehetetleníti. Ez az egész a sértődött Igor Matovič egójáról szól, aki nem bírja feldolgozni, hogy a kormány megmentése érdekében le kellett mondania a miniszterelnöki posztról, mert már nem lehetett elviselni, amit kormányfőként művelt. Most legalább csak az az elviselhetetlen, amit pénzügyminiszerként tesz.

