LÉNYEG: A hazai fasisztáink most felkerültek a térképre, de az igazi fasiszták a gázcsapokat tekergetik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

Szerelmes tekintetek. A miniszter hálás volt a támogatásért (Fotó: TASR)

A pénzügyminiszter szociális csomagja vitte szerdán a főszerepet, meg az, hogy a parlament egyes pártjai miként viszonyultak ehhez az inflációellenesnek is nevezett intézkedésputtonyhoz, ami a költségvetésnek 1,2 milliárd eurójába fog fájni.

Heló vétó!

Egyszer már elfogadta a törvényhozás az Igor Matovič "műhelyéből" származó intézkedéscsomagot, de az államfő azt kapásból megvétózta és visszadobta a parlamentnek. Mindezt azért, mert nem találta indokoltnak, hogy a képviselők gyorsított üzemmódban, ripsz-ropsz fogadták el, annak ellenére, hogy a jogszabály egy része csak januártól lenne hatályos. Aztán eljött a szerda, és a nemzeti tanácsban arról döntöttek, hogy elutasítják Zuzana Čaputová vétóját, azaz sikerült legalább 76 szavazatot összegereblyéznie a kormánykoalíciónak.

Ez azért is jelentett kihívást, mert a második legerősebb frakcióval rendelkező koalíciós SaS már korábban is elvetette ezt a matovičos pénzszórást, és mostanra sem gondolták meg magukat Richard Sulík képviselői. Sőt. Ettől még Matovičnak ma összejött 77 "igen" szavazat, azonban csak a fasisztákkal. De ahogy a pénznek, úgy a szavazatoknak sincs szaga, és ennyi politikus gondolta jó ötletnek, hogy a pénzügyminiszter ötletmotyója felkerülhet a polcra. Legalábbis amíg a köztársasági elnök biztatására az Alkotmánybíróság esetleg le nem veszi onnan.

Ilyen az új koalíció

A szavazás után rögtön ki is tört a csetepaté a kormánypártok között, főleg az "új" koalíciós összetétel miatt. Az SaS szerint ugyanis az OĽaNO és a Sme rodina összefogott a szélsőséges párt embereivel a "családsegítő" csomag elfogadása érdekében, Matovič szerint viszont éppen Sulíkék szövetkeztek a Smerrel, a Hlassal és a fasisztákkal, hogy elfogadják az államfő kekeckedését. Ilyet azért mondhatott a pénzügyminiszter, mert a végszavazás előtt voksoltak a képviselők Čaputová javaslatairól is, de ezek a felvetések nem kaptak elég támogatást, még akkor sem, ha az SaS és a Za ľudí mellett felsorakozott a Smer, a Hlas és a ĽSNS-ből kivált néhány képviselő is. Matovič erre támaszkodva blöffölte, hogy Sulíkék előre megegyeztek Ficóval, Pellegrinivel és a Kotlebát otthagyó pár képviselővel, és az OĽaNO-s főmuftinak állítólag erre bizonyítéka is van. Aminek csupán annyi a szépséghibája, hogy azt a pártvezér nem mutatta be senkinek sem.

Sulíkék viszont a végszavazás alapján látják bizonyítottnak, hogy az OĽaNO és a Sme rodina sikeresen együttműködött a fasiszta ĽSNS-s képviselőkkel. Ezt Sulík gusztustalan szövetségnek nevezte, aminek köszönhetően az államháztartás kivérzik. Hiszen elherdálunk 1,2 milliárdot azzal, hogy olyanok is pénzhez jutnak, akiknek nincs rá szükségük, a rászorulók egy része viszont semmit sem kap. Az SaS kifogásolja azt is, hogy az adóbónusz növelése az önkormányzatoknak tesz keresztbe, mintegy 500 millióval csökkentve a bevételüket, ami sok településen súlyos helyzetet eredményezhet.

Az SaS kihagyja az üléseket

Matovič a vádaskodásával azt azonban elérte, hogy az SaS mégsem fogja látogatni a koalíciós tanács üléseit, pedig kedden már úgy tűnt, beadják a derekukat. Korábban éppen a pénzügyminiszter légből kapott ötletei, meg az állandó vádaskodásai miatt döntöttek úgy a liberálisok, hogy a négypárti egyeztetésekből inkább nem kérnek. De azért a kormányt nem hagyják faképnél, hiszen az OĽaNO akár a fasisztákkal is képes lenne kormányozni, ha a SaS és a Za ľudí kilépne a koalícióból.

Torkunkon a kés

És ez mind vihar a biliben ahhoz képest, hogy úgy tűnik, az oroszok majd a tél közeledtével a torkunkra rakhatják a kést, és elzárhatják a gázcsapot Európa felé. A kontinensünknek készen kell állnia arra az esetre, ha Moszkvának teljesen átkattanna. Mert sajnos ez benne van a pakliban, hiszen Vlagyimir Putyinéknak kevés a fél világ, már az egészet akarják, ez meg azzal jár, hogy aki fityiszt mutat nekik, az - jó esetben - pár évre búcsút inthet a jólétnek. Rosszabbik esteben meg az életének, ahogy azt Ukrajna példáján látjuk. Mi, itt, a szomszédban egyelőre csak annyit észlelhetünk, hogy elszaladtak az árak, meg hogy több szlovákiai benzinkúton is üzemanyaghiány lépett fel.

Sidó Árpád