ENSZ: Több, mint 306 ezer civil vesztette életét a szíriai polgárháborúban

Az ENSZ emberi jogi hivatalának legfrissebb összesítése szerint 2011 márciusa és 2021 márciusának vége között legalább 306 887 civil vesztette életét a szíriai polgárháborúban.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában kedden Genfben ismertetett szám jóval magasabb a korábbi becsléseknél. A konfliktus naponta átlagosan 83 szíriai civil életét követelte a polgárháború egy évtizede alatt. Mindez a polgárháború előtti lakosságszám másfél százalékának felel meg.

Az ENSZ-bizottság mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy az egyébként is drámai humanitárius helyzet tovább romlik a közel-keleti országban.

Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa tavaly szeptemberben a polgárháború több, mint 350 ezer halálos áldozatáról beszélt. Ugyanakkor ebben a számban mintegy 143 ezer volt a civilek és 138 ezer a konfliktus különböző szereplőihez tartozó harcosok száma. További 70 ezer halott státuszát akkor még nem lehetett egyértelműen meghatározni.

Mindeközben az ENSZ humanitárius ügyek koordinálásával foglalkozó hivatala (OCHA) arra figyelmeztetett, hogy az áldozatok száma növekedhet. Imran Riza, az ENSZ Szíriáért felelős vészhelyzeti koordinátora szerint ugyanis időközben 14,6 millió ember szorul humanitárius támogatásra Szíriában, s ez a szám a polgárháború kitörése óta nem volt ilyen magas.

Az OCHA adatai szerint a szíriai lakosság mintegy 90 százaléka él a szegénységi küszöb alatt. "Az élelmiszerellátást övező bizonytalanság rekord mértéket ért el" - hangsúlyozta Riza, aki mindezért a gazdasági hanyatlás mellett a hőhullámokkal járó "klímasokkokat" is felelőssé tette, s egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy aggasztó a vízellátás biztosítása is. Hozzátette, hogy a helyzet további romlása várható.

A szíriai polgárháború 2011 tavaszán kezdődött Bassár el-Aszad elnök elleni - elsősorban amerikai támogatást élvező - tiltakozó akciókkal. A damaszkuszi vezetésnek iráni és orosz támogatással sikerült visszaszereznie az ellenőrzést az állam területének mintegy kétharmada felett. A konfliktus politikai rendezése egyelőre nincs láthatáron.

