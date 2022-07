LÉNYEG: Jó hely ez a Csallóköz, itt szárazon megúszható a kánikula, és Ficóék meg attól rettegnek, hogy a hűvösön végzik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az idei tanévzáróra már megdőltek a melegrekordok, és még csak most kezdődik a nyár. A Celsiusok mellé kaptunk ma egy normálisabb médiavezért is, és az önkormányzatok meg egy ígéretet, hogy lesz pénzük a működésre.

Tilos locsolni!

Brutális szárazság teszi próbára Szlovákia egyes régióit, néhol már korlátozni kénytelenek az ivóvízhasználatot. Közép-Szlovákiában a legsúlyosabb a helyzet, ahol már hetek óta egy csepp eső sem esett. Néhány ottani településen a vízgazdászok az embereket spórolásra szólították fel, azért arrafelé nem tanácsos ivóvízzel locsolni a kertet, tilos az autómosás, és a medencék feltöltése is. Ráadásul csütörtökön megdőlt a júniusi országos melegrekord is, és a kánikula holnap is folytatódik, főleg a keleti végeken.

Marad a helyén a kormány minden tagja

A kormánypártok számára a parlamentben nem volt ennyire meleg a helyzet, mert az ellenzék meneszteni próbálta a földművelésügyi minisztert. Samuel Vlčan simán megőrizte a pozícióját, a képviselők ugyanis nagy többséggel elutasították az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt. A Smer állandóan bepróbálkozik azzal, hogy szétverje a kormányt, amelyik szabad kezet adott a rendőröknek arra, hogy bárkit lekapcsolhatnak, akire gyanú árnyéka vetül. Ez meg nem fekszik Robert Fico exkormányfőnek, meg korábbi jobbkezének, Robert Kaliňák volt belügyminiszternek, akik riadt őzikékként a Főügyészséghez fordultak az ellenük zajló eljárások megszüntetése érdekében. Bezzeg az előző ciklusokban ezek ketten nem voltak ennyire félénkek, inkább a zsaruságon belül működtették a maffiájukat, hogy az akkori ellenzék ismert alakjait bedarálják.

Vége a Rezník-korszaknak

Két éve viszont fordult a kocka, és azóta nem nekik áll a zászló. Olyannyira nem, hogy mostantól az állami média élére is egy szakmailag rátermett személyt sikerült választani, lezárva a Rezník-korszakot. Az eddigi góré még az előző rezsim fészekaljához tartozott, aki megtűrte az eszetlen orosz propagandát is. Pár hétnyi szerencsétlenkedés után most a négypárti kormánykoalíció váratlanul összeszedte magát, és Ľubos Machaj személyében a közszolgálati tévé és rádió új vezetőjének egy régi motorost tettek meg.

Tarthatatlan határidő

Közben meg folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi dolgozók bérének emeléséről, hiszen - ahogy a pedagógusok fizetése sem, - ez sincs megnyugtatóan rendezve. Annak ellenére, hogy az egészségügyi miniszter a pénzügyi tárca irányítójával karöltve korábban június végi határidőt tűztek ki a feladat teljesítésére. A tanárok szervezete, a pedagóguskamara is életjelet adott magáról, és a tanévzáró alkalmából jelképesen leadott a kormánynak egy csomó olyan névjegykártyát, amik az iskolaügyből távozók üzeneteit tartalmazták. A legutóbbi elemzések szerint 2025-ig megközelítőleg 9 ezer tanár hiányozhat majd a hazai iskolákból, és bár óriási a kereslet irántuk, ez a fizetési "szalagjukon" egyáltalán nem látszódik meg.

A miniszter vészmadarakat lát

Velük ellentétben viszont örülhetnek az önkormányzatok, legalábbis Igor Matovič szerint. A pénzügyi tárca vezetője úgy véli, indokolatlan volt a vészmadárkodás a parlamentben elfogadott inflációellenes csomag miatt, amire a települések irányítói azt mondják, az új szabály ő költségvetésükből von el pénzeket. Matovič teljesen másként látja a helyzetet, és csütörtökön jelezte is, hogy a városok és falvak pénztárcájába nagyobb összeg kerül. Persze, így is akadhatnak gondok, főleg a brutális, kétszámjegyű infláció miatt, de a miniszter volt annyira jófej, hogy megnyugtatott mindenkit, ha valamelyik önkormányzat nehéz helyzetbe kerül, készek annak segítő kezet nyújtani.

