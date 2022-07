Veszélyben a jubileumi 70. évad, veszteséggel fut neki a következő évnek a Komáromi Jókai Színház

A COVID miatt is csökkentek a bevételeik, és az infláció is sokat elvisz a büdzséből. Nehéz anyagi helyzetben van a Komáromi Jókai Színház, amely a következő évadban ünnepelné fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnepi évad meghirdetésére sincs elég pénzük, az új bemutatókra pedig nincs költségvetésük.

Túlélték a világjárványt, amikor két év alatt szinte egyáltalán nem tudtak játszani, a járvány idején mégis volt 12 bemutatójuk. Mára azonban felhalmoztak 10 ezer euró tartozást, ami nagyon megnehezíti az őszi évad indítását.

„Az összköltségvetésünkhöz képest nem sok, de nekünk most mégis nagy problémát okoz ez a veszteség – mondta a Paraméternek Gál Tamás, a Jókai Színház igazgatója. – Most mínusz 10 ezer euró van a számlánkon, a számlákat pedig ki kellene fizetni.”

A színház következő problémája, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA), amely viszonylag rendszeresen támogatja az új előadásaikat, késik a pályázatok elbírálásával. „Az alap értékelő szakmai tanács csak augusztusban dönt, így csak valamikor év vége felé számíthatunk a támogatásra” – mondta az igazgató.

A megye segítene, de neki sincs pénze

A megye a működési költségeiket finanszírozza, de az előadások előkészítési költségeit azonban nem. „Egy előadás mintegy 50 ezer euróba kerül, ennek előteremtése normális időszakban nem olyan nagy probléma a színház számára, most azonban igen” – magyarázta Gál.

A megye tisztában van azzal, hogy a Jókai Színháznak pénzügyi problémái vannak.

„A legtöbb megyei kulturális intézmény hasonló problémákkal küzd. Tárgyaltunk erről a legutóbbi önkormányzati ülésen, sürgettük a megyei hivatalt, hogy készítsen elő valamilyen megoldást, úgy vélem, hogy augusztus végén már konkrét javaslatokról fogunk tárgyalni – mondta a Paraméternek Farkas Iván, a Szövetség nyitra megyei frakciójának vezetője.

– Ebben a megoldási javaslatban nemcsak az Andrej Bagar Színház, nemcsak a Jókai Színház, hanem minden más kulturális intézmény is benne lesz.”

Farkas szerint a színháznak is az infláció okozza a legnagyobb problémát. „Nőttek az energia és a szolgáltatások árai, ez minden kulturális intézmény költségvetésében negatívan jelentkezik” – magyarázta Farkas. A helyzetet nehezíti, hogy a megye költségvetését is csökkenti a kormány által elfogadott „inflációellenes csomag”: az adóbónusz emelkedése számukra azt jelenti, hogy kisebb adóbevétellel számolhatnak.

Augusztusban már késő a segítség

Gál szerint azonban augusztus végén már késő lesz a segítség. „Most olyan helyzetben vagyunk, hogy a jövő évadot, az ünnepi évadot sem tudjuk meghirdetni, nincs pénz a plakátokra, a szóróanyagokra. Körülbelül 15 ezer euróba kerül, ha egy évadot rendesen meg akarunk hirdetni, werkfilmmel, plakátokkal, óriásplakátokkal mindennel együtt” – magyarázta Gál. Szerencsére van egy kész darabjuk, amivel el tudják indítani az évadot, de a következő darab költségvetése, amit már szeptemberben kezdenének próbálni, egyáltalán nem állt össze.

„Az ünnepi, 70. évadot indítanánk, a 70. születésnapunkat ünnepelnénk, de nincs pénzünk a legalapvetőbb dolgokra sem” – mondta az igazgató.

A kulturális minisztériumtól nem számíthatnak támogatásra. „Onnét azt a választ kaptuk, hogy forduljunk a Kisebbségi Kulturális Alaphoz” – mondta Gál. Szerinte már egy 50 ezer eurós támogatás is sokat segítene. A színházak megpróbálnak segíteni egymáson, hozzájuk is jön vendégszerepelni például a miskolci és a székesfehérvári színház, és a Jókai Színháznak is lesznek fellépései ezekben a városokban.

