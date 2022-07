Hogyan válik gátlástalan személy egy társadalom által elnyomott kis emberkéből? – Gál Tamásék legújabb darabjából kiderül

Egy aktuális és komoly téma feldolgozása szikrázó humorral vegyítve – így lehetne a legjobban jellemezni a hetényi Pajtaszínházban, a CsűrCsavarban készült legújabb, színdarabot. Gert Hofmann A polgármester című művének belső bemutatójára június 30-án került sor. A produkció létrejöttét a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Az előkészületekről és a darab mondanivalójáról Rédli Károly rendezőt faggattuk.

Kiss Szilvia és Gál Tamás A polgármester című darab próbáján - Továbbiakért kattints! (Cséfalvay Á. András felvételei)

Miről szól ez a darab?

1963-ban Gert Hofmann, német író írta. A nyelvezetét persze aktualizálni kellett, ám a mondanivalója most is aktuális. Hofmann metaforaként írt arról, hogyan jutott az adott „uralkodó” hatalomra. Azt láthatjuk benne, hogy az igazságtalanság miatt és amiatt, mert azt érzi, ő többet érdemel, hogyan válik gátlástalan személy egy társadalom által elnyomott kis emberkéből, aki aztán el akar érni valamit, akár holttesteken keresztül is.

Ezen túl a darab elmondja, hogyan működünk mi, emberek. Leírja, hogy amikor valami nem sikerül – legyen szó munkáról vagy magánéletről –, valahol máshol keressük a hibát, ahelyett, hogy magunkba néznénk. Azt gondoljuk, a világ igazságtalan és meg akarjuk változtatni. Abba viszont bele sem gondolunk, hogy valójában nekünk kellene változnunk. Inkább ellenségeket keresünk: olyanokat, akik valami miatt nem tetszenek nekünk. Ebből fakadnak később az extrémista gondolatok.

Abszurditás egyaránt van benne. A párbeszédek ismétlődése, a karakterek logikátlan reakciója mind azt hangsúlyozzák, hogy a homokba dugják a fejüket, mert nem akarják látni a valóságot. Erőltetetten a saját igazságukat akarják látni, azt, ami szerintük a jobb. Ez a fajta abszurditás kissé könnyedebbé teszi az egész színdarabot. A végkifejlet komoly, mégis befogadhatóvá teszi azt.

Rédli Károly

Rendezőként mit tart a mű legfőbb üzenetének?

Maga a darab egy extrémista rezsimről szól, amiben megszületik a diktátor, vagyis ebben az esetben a polgármester. Mi nem a fasizmusra szeretnénk kihegyezni a dolgokat, sokkal inkább arra, hogy még a mai világban is megszülethetnek extrémista személyek, akik el akarják nyomni a többieket. Ezek az emberek mindig másban látják a saját tehetetlenségük bűnösét. Ez az, amit én leginkább szeretnék aláhúzni a darabban.

Az előadást különféle életkorú, nemű, más-más környezetből érkező emberek fogják megnézni. Hogyan lehet egy színdarabot az összes néző számára érthetővé tenni?

Nagyon fontos, hogy a történetnek igaznak kell tűnnie. Még ha van is egyfajta színháziasság az egészben, de ha a néző a karaktereket látva azt mondja, igen, én ismerek ilyen embereket, akkor bármelyik korosztály befogadja a darabot. Biztosan lesz olyan is, aki nem ért majd egyet a mű mondanivalójával, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ő nem fogadta be, csupán különbözik a véleménye a színpadon látottaktól.

Rendezőként mennyire nyúlt bele az eredeti szövegbe?

Az eredeti 83 oldalas volt, amit nagyon hosszúnak találtunk, ezért elég sokat húztunk belőle. Jelenleg egy 42 oldalas szövegkönyvvel dolgozunk. Úgy véltük, hogy a ’60-as évek stílusa, amelyben íródott, mára nem teljesen állja meg a helyét. Soknak éreztük a szöveget. A mai világ ettől kicsit dinamikusabb, ezért került sor a rövidítésre.

Ez a darab egyfajta tükröt állít a társadalom elé. Vigyázni kell azzal, hogy ne mutasson rá túlságosan az akár a nézőkben is megbújó hibákra?

Némileg biztosan kell, viszont a tapasztalatom az, hogy amikor egy néző magára illő tulajdonságokkal szembesül, akkor egyfajta önvédelmi reakcióként másokra hárítja azokat. Tehát, ahelyett, hogy beismerné, hogy magát látja, inkább elkezdi felsorolni, ki mindenkire illik a leírás.

Culka Ottó

Bár könnyed formában, de komoly témát dolgoznak fel a színpadon. Milyen hosszú felkészülésre volt szükségük?

Minden előadás a nézővel együtt születik és formálódik, szükség esetén változik. A polgármester című előadás próbafolyamata öt hétig tartott. Maga a darab viszont lehet, hogy még három vagy öt évet is érik majd. Az alapkoncepción persze már nem változtatunk, ugyanakkor játék közben sok olyan dologra rájöhet a színész, ami gazdagabbá, színesebbé teszi az előadást. Ennek az ellenkezője is előfordul, vagyis, amikor hiába jó az elképzelés, a gyakorlat és a nézői reakció megmutatja, hogy az az adott dolog nem működik.

A rendező és a színész mondhatni közösen alkot. Gál Kiss Szilvia, Gál Tamás és Culka Ottó – ők alakítják A polgármester egyes karaktereit. Nehéz volt együtt dolgozni velük?

Könnyű dolgom soha nincs, most sem mondanám, hogy az volt. Ez viszont nem a színészek hibája, a darab nyelvezete nehezítette a feladatunkat. Ennek ellenére nagyon jó volt a próbafolyamat. Ha mindannyian egy cél felé haladunk, akkor sokkal könnyebb a munka. Azt kell mondjam, nagyon kellemes volt ezzel a csapattal közösen alkotni.

Kizárólag a hetényi Pajtaszínházban látható majd e darab?

Több helyszínre szeretnénk majd elvinni, éppen ezért minimális díszlettel és kellékkel dolgozunk. Azokhoz is elvisszük az előadást, akik szeretik a színházat, de nem tudnak elutazni emiatt Komáromba. Kis falvakba, nagy városokba – ahová csak lehet, elmegyünk.

