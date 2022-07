LÉNYEG: Ultimátum és pszichiátria: másfél hónapot kapott Matovič arra, hogy eltűnjön

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ilyen uborkaszezonról álmodozik a belpolitikai témák iránt fogékony közönség. Bár a parlament a múlt héten lehúzta a rolót, és szeptemberig csak elvétve bukkan ott fel politikus, de a koalíciós perpatvar csak most indult be igazán.

Sulíkék megmondták a tutit

Richard Sulíkék előre jelezték, hogy szerdán bejelentik, miként képzelik el a több sebből vérző négypárti kormányzás jövőjét. Aztán ma kiderült, konkrét elképzelése van az SaS-nek a hogyan továbbról. A mostanra második legerősebb frakcióval rendelkező kormánypárt azt mondja, csak akkor billen a helyére a kormányzás szekere, ha a náluk is népesebb képviselői csoportot felmutatni képes OĽaNO első embere, Igor Matovič pénzügyminiszter szépen eltakarodik a fenébe, mondjuk szeptemberig. Ha nem, akkor lesz nemulass! Vagy valami ilyesmi. Addig is, hogy a szándékának a komolyságát érzékeltesse, az SaS felmondta a koalíciós szerződést, és mivel nem akarnak semmit sem elsietni, egészen augusztus végéig várnak egy új szerződésjavaslatra. Na meg egy Matovič nélküli kormányösszeállításra. Amíg azonban Sulíkék készültek a nagy bejelentésre, az OĽaNO, megérezve, mivel rukkol elő a koalíciós partner, előzetes csapást mérve gyorsan bejelentették, nem akarnak egy Matovič nélküli kabinetet, és a párt elnöksége kiállt a vezetője mellett.

Ekkora problémát jelent Matovič

Az SaS aztán pár órával később azzal magyarázta az "eddig és nem tovább" hozzáállását, hogy a pénzügyi tárca irányítója hónapok óta konfliktusban áll mindenkivel, aki nem ért vele egyet, és két kézzel szórja a költségvetés pénzét. Amivel csak az a gond, hogy nincs fedezete, közben ezt úgy teszi, ahogyan az inflációellenes csomag elfogadásánál is, hogy a parlametben a fasiszták támogatására törekszik. A begorombult liberális pártnak annyira elege van Matovič stílusából, hogy a helyzetet eltúlozva jelezte: a Coviddal és az oroszok háborújával egyszintű probléma a pénzügyér kormánytagsága. Ebből következik, hogy egy héten belül tájékoztatják a miniszterelnököt a kormányban való maradásuk pontos feltételeiről. Ha az új koalíciós szerződésben nem állapodnak meg augusztus végéig, akkor a minisztereik benyújtják lemondásukat.

Pszichiátria és felelőtlenség

Ez már egy annyira kézzelfogható ultimátum, hogy a négypárti koalíció maradék erői is megszólaltak. A Sme rodina és a Za ľudí is Igor Matovič és Richard Sulík személyes konfliktusára vezeti vissza a koalíciós válságot. Boris Kollár ezt a civakodást pszichiátriai esetnek tartja, amit azonnal be kell fejezni, vagy így, vagy úgy. Pártja kész folytatni a munkát a koalícióban, de el tudja fogadni az előrehozott választásokat is. A Za ľudí elnöke sem áll egyik fél oldalára sem, a nyilatkozata alapján mindkét pártelnököt egyformán hibáztatja a kialakult helyzetért. Veronika Remišová felelőtlenségnek tartja, hogy a következő hónapokban a koalíciónak azt kell kezelnie, hogy az SaS felmondta a koalíciós szerződést, ahelyett, hogy az emberek tényleges problémáival foglalkoznának. Eduard Heger, az OĽaNO-s miniszterelnök meg bedobott egy James Bond-féle politikai nyilatkozatot, mondván: ma nincs idő a kormánybuktatásra. De közben rendületlenül bízik abban, hogy az SaS-es kollégáik velük maradnak.

Fico bízhat a butákban

Nem úgy az ellenzéki térfél alfahímje, Robert Fico. A Smer örökös guruja már látja, hogy összeomlóban a kormány, mert olyan buta emberekből áll, akiknek fogalmuk sincs, mi az a kormányhatalom, és magára hagyják egész Szlovákiát a legnehezebb időkben. De ez az ő szempontjából nem is lehet akkora baj, hiszen így a párt közelebb juthatna az előrehozott választásokhoz, ami újabb esélyt adhatna Fico számára, hogy megússza az ellene indított bírósági eljárást.

A Smer elnöke méretes hímtagon lovagol

Amíg ez be nem következik, az ellenzék hordószónoka következetesen üti, vágja a kormánykoalíciós szereplőket. Meg mindenkit, akinek a piszkálgatásából hasznot remél. Ide értve a mindenféle kisebbség képviselőit is, akikkel kapcsolatban a múltkor is tett egy bunkó megjegyzést, majdnem elnyerve az Év Homofóbja fődíjat. Ezt aztán szerdán a szerencsétlen Matovičnak sikerült megkaparintania, szándékán kívül. Pedig azt inkább Fico érdemelte volna meg, aki arról hadovált, hogy nem szeretné, ha nálunk olyan nők mászkálnának az utcákon, akiknek a lábuk között 20 centis hímtag lóg. De ezzel a hülyeségével Fico pont beletrafált egy aktuális tragédiába is, hiszen ma derült ki, hogy tényleg nem minden női ruhát viselő férfi veszélytelen a közrendre. Az amerikai függetlenségi napi felvonuláson több embert megölő terrorista is nőnek öltözve próbált elvegyülni a tömegben.

