Thomas Bach: "Abe nélkül soha nem rendezték volna meg a tokiói játékokat"

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szerint a gyilkosság áldozatául esett volt japán miniszterelnök, Abe Sindzó nélkül a 2021-es tokiói ötkarikás játékok "soha nem kerültek volna megrendezésre".

A NOB német elnöke azt követően beszélt erről, hogy az exkormányfő kórházba szállítása után belehalt sebeibe, miután egy pénteki kampányrendezvényen többször rálőttek. Bach azt mondta, hogy Japán nagyszerű államférfit, az olimpiai mozgalom pedig egy bátor támogatóját és kedves barátját veszítette el.

"Csak az ő víziója, eltökéltsége és megbízhatósága tette lehetővé, hogy meghozzuk azt a példátlan döntést, hogy elhalasztjuk a 2020-as tokiói olimpiát. Abe Sindzó miniszterelnök nélkül ezek a játékok soha nem valósultak volna meg, és a világ sportolóinak olimpiai álma sem vált volna valóra"

- mondta Bach.

A néhai miniszterelnök a Japán középső részén található Nara városában mondott kampánybeszédet, amikor váratlanul több lövés érte. Televíziós képsorokon látni lehet, hogy a volt kormányfő összeesik, pillanatokkal később pedig a háttérben lévő rendőrök egy szürke pólós férfit kényszerítenek a földre, akit ekkor már lefegyvereztek. A 67 éves Abét rögtön kórházba szállították, de ekkor már a szíve és a légzése is leállt.

A 41 éves gyanúsítottnál lefoglaltak egy vélhetően házi készítésű fegyvert. Az NHK japán közszolgálati televízió úgy tudja, a merénylő csupán annyit mondott, "elégedetlen volt" az egykori kormányfővel, míg a narai rendőrkapitányság azt közölte, hogy a támadónak nem Abe politikai nézeteivel volt problémája.

Abe először 2006-ban lett miniszterelnök, ezzel 52 évesen Japán legfiatalabb kormányfője lett a második világháború után. Politikai botrányok, választási csalások gyanúja és a pártját érő vádak miatt a következő évben egészségi okokra hivatkozva azonban lemondott. 2012-ben ismét ő töltötte be a kormányfői tisztséget, amelyet egészen 2020-ig magáénak tudhatott. Ekkor - 2020 szeptemberében - ismét betegség miatt mondott le, de továbbra is fontos szerepet töltött be a kormányzó Liberális Demokrata Pártban.

Miniszterelnökként végigkísérte a tokiói játékok szervezésének teljes folyamatát, a helyszín 2013-as odaítélésétől a sportesemény 2021-re való halasztásáig, amit a koronavírus-világjárvány kényszerített ki.

Halálát gyászolva az olimpiai zászló három napon át félárbócra eresztve lobog a lausanne-i Olimpiai Házban - közölte a NOB.

