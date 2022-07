Szédületes magasságokban mozognak az ingatlanárak Szlovákiában, és még nincs vége a drágulásnak

Az elmúlt negyedévben ismét emelkedett az ingatlanok értéke, a szakértők 10-20 százalékos növekedésről számoltak be.

Szlovákiában egyre megfizethetetlenebb a saját otthon, a helyzetet pedig csak nehezítik az egyre feljebb kúszó kamatok, valamint a dráguló építőanyagok. Megközelítőleg egy évvel ezelőtt átlagosan 130 ezer euró körüli összeget kellett fizetni egy kétszobás lakásért Szlovákiában. Most ugyanekkora lakásért Kassán 180 ezer, Pozsonyban pedig 240 ezer euró körüli összeget kérnek - írja a tvnoviny.sk.

Zuzana Jakabíková, a Szlovákiai Ingatlanirodák Nemzeti Szövetségének főtitkára szerint az elmúlt években nagyon gyors volt az áremelkedés üteme Szlovákiában, idén viszont mérsékeltebb tendenciára számítanak az ingatlanpiacon. Noha az év elején az áremelkedés egy időre megállt, a szakértők most újfent drágulásra számítanak. Peter Porubský, a Nehnuteľnosti.sk-tól úgy látja, hogy a növekedés ismét rendkívül dinamikus, az elmúlt hónapban 10-20 százalékos volt.

Emögött több aspektus kombinációja állhat, kezdve a világjárványtól, az ukrajnai háborún át az extrém inflációig vagy a jelzáloghitelek elérhetőségéig. Az emberek igyekeznek minél előbb ingatlant vásárolni, és ez az árakon is meglátszik, hiszen nagyobb a kereslet.

Az elkövetkező hónapokban ugyan várhatóan nem nő majd rendkívül gyorsan a házak és lakások ára, árcsökkenésre viszont nem számíthatunk. Jakabíková szerint növekszik a gazdaság alapvető inputjainak ára, valamint a jelzáloghitelek további drágulásait jelentik be.

Porubský szerint egyhamar nem számíthatunk az árak stabilizálódására sem, az inflációt ugyanis valószínűleg az ingatlanárakon is megérezzük, emellett pedig továbbra is drága az építőanyag és a munkaerő is.



