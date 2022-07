Erősít védelemben a DAC

A legnagyobb görög klubok egykori játékosa érkezik a DAC-ba, aki az Atromitosz színeiben gólt is szerzett ellenünk.

Spyros Risvanis (Fotó forrása: dac1904.sk)

Spyros Risvanis lett a DAC újabb erősítése. A huszonnyolc esztendős (szül. 1994. január 3-án) görög középső védő kétéves szerződést kötött klubunkkal, amely 2024. június 30-ig érvényes.

Risvanis az athéni Panathinaikosz neveltje, amelynek színeiben tizenkilenc évesen bemutatkozhatott a professzionális labdarúgás világában. Rögtön az első idényében görög kupát nyert a felnőtteknél. 2015 és 2017 között a szintén athéni Panionioszban futballozott és folyamatosan tagja volt a 21 éven alatti görög válogatottnak is, amelynek a színeiben 11 mérkőzésen lépett pályára.

2017 nyarán az Olimpiakosz Pireuszhoz igazolt, de a görög bajnoki címek csúcstartója rögtön kölcsönadta az Atromitosz Athénhez, ahova később le is szerződött. Pont az itteni szerepvállalása alkalmával mutatkozhatott be a felnőttválogatottban is: 2018 májusában a Szaúd-Arábia elleni felkészülési találkozón 90 percet abszolvált. 2019 nyarán az Európa-liga 2. előselejtezőjében lejátszott DAC-Atromitosz párharc mindkét összecsapásán pályára lépett, az athéni visszavágón még gólt is szerzett, fejesével beállítva a 3:2-es hazai győzelmet. A 2018/19-es és a 2019/20-as szezonban bekerült a görög élvonal legjobb tizenegyébe.

Az elmúlt másfél évet a ciprusi Anórthoszisz Famagusta együttesénél töltötte a 196 centiméter magas védő, ahol 2021 tavaszán ciprusi kupagyőztes lett, tavaly ősszel pedig az Európa Konferencia Liga csoportkörében is megmérettethették magukat.

Dunaszerdahelyre így egy gazdag nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező futballista érkezik. A válogatott mérkőzések mellett az európai kupasorozatokban is abszolvált 16 találkozót, ezeken 1 gólt szerzett.

„Szerettük volna egy olyan játékossal megerősíteni a védelmünket, aki segíthet nekünk. Egy magas, de egyúttal konstruktív és tapasztalt középső védőt kerestünk, aki a személyiségével képes az olyan minőségi futballistákat támogatni, mint Kružliak, Brunetti és Muhamedbegovic. Így akadtuk rá Spyros Risvanisra, akinek a neve már régebben is szóba került a DAC-nál, de csak most vált elérhetővé, ezért kihasználtuk a kínálkozó lehetőséget. Örülök a megszerzésének, mert egy olyan futballistáról van szó, akinek komoly tapasztalata van az európai kupákban és mindegyik csapatában az öltöző egyik vezéregyénisége volt. Nemcsak a kemény, agresszív játékstílusa miatt keltette fel az érdeklődésünket, hanem a rutinja miatt is. Bízom benne, hogy ezek a jellemzői elsősorban a klub, de a keret többi játékosának a segítségére is lesznek” – mondta a 28 éves középső védő leigazolásának margójára Adrian Guľa vezetőedző.

„Volt néhány megkeresésem Görögországból és más európai országból is, de a stadion és az edzőközpont megtekintése után a DAC ajánlatára bólintottam rá. Ráadásul nem egy teljesen ismeretlen környezetbe érkezem, hiszen az Atromitosz együttesével néhány éve már pályára léptem Dunaszerdahelyen, így tudom, milyen remek stadionja van a klubnak és hogy mennyire csodálatos hangulat uralkodik benne. Nagyon boldog vagyok, amiért itt lehetek és remélhetőleg sikerül a lehető legjobb formám nyújtanom, hogy a csapat segítségére legyek és örömet okozzak a szurkolóknak. Az első naptól teljes erőbedobással küzdök a klub színeiért” – jelentette ki a mai szerződés-aláírást követően Spyros Risvanis, aki a 44-es számú mez tulajdonosa lesz Dunaszerdahelyen, majd mosolyogva hozzáfűzte. „Bízom benne, hogy a DAC szurkolói megbocsátják nekem az ellenük szerzett görögországi gólomat.”

„Az edzővel és a játékossal való személyes találkozók alkalmával azt éreztük, hogy Spyros egy határozott jellem, aki nagyon szeretne nálunk futballozni. Szintén sokat segített az a tény, hogy már pályára lépett a MOL Arénában, ez pedig alaposan megkönnyítette, hogy annak ellenére is a mi ajánlatunkat fogadja el, hogy volt néhány vonzó megkeresése a hazájából is. Spyros hatalmas nemzetközi tapasztalatokkal gazdagítja a klubunkat, és már nagyon várjuk az együttműködést. Most legfőbb célunk, hogy minél hamarabb elintézzük a formaságokat, és benevezhessük őt az Európa Konferencia Liga 2. előselejtezőjébe” – tette hozzá a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

(dac1904.sk)