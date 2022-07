Eduard Heger úgy véli, az EU-nak a gáz kapcsán figyelembe kell vennie az országok lehetőségeit

Ezért fontos, hogy az Európai Unió minden intézkedése figyelembe vegye az egyes országok kiindulópontjait. Ezt Eduard Heger (OĽANO) kormányfő jelentette ki pénteken, miután találkozott Zuzana Čaputová államfővel.

A kormányfő telefonon tárgyalt a cseh kormányfővel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

„Tegnap telefonon beszéltem Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de Petr Fiala cseh kormányfővel is, mivel most Csehország vezeti az Európai Tanács elnökségét. Beszéltünk a jelenlegi helyzet alakulásáról, ahogy arról is, mire számíthatunk, és milyen lehetőségeink vannak”