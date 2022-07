Kevesen voltak „büszkék a családra”, a szivárványcsaládoktól féltik a hagyományos családot

A Szivárványos Pride-dal egy napon, de sokkal kisebb létszámban jöttek össze a „Büszkék a családra” rendezvény résztvevői Pozsonyban. Politikusokat itt is lehetett látni.

Fotó: Paraméter

Szerényebb részvétellel és a Pride-nál sokkal visszafogottabb hangulatban zajlott szombaton Pozsonyban a Büszkék a családra (Hrdí na rodinu) rendezvény. A Szent Márton dóm mellett legfeljebb 200, jobbára piros trikóba öltözött résztvevő hallgatta meg Jozef Haľko, a homofób nézeteiről ismert segédpüspök nyitóbeszédét.

A rendezvény szervezője, Anton Chromík szerint a céljuk a hagyományos család védelme.

„Azért jöttünk ide, mert teljesen normális, hogy a családok kimenjenek az utcára” – mondta Chromík olyan hangsúllyal, mintha még nem látott volna családokat sétálni Pozsony belvárosában.

A résztvevők nem nagyon titkolták, hogy a rendezvény a Pride-ot próbálja meg ellensúlyozni, a létszám alapján kevés sikerrel.

Egy fiatal, Pozsony közelében élő, két, 8-10 éves gyerekével érkező pár nem is titkolja, hogy a szivárványcsaládokat tartják a legnagyobb veszélynek a hagyományos családra. „Azért jöttünk, mert a normálisat újra értékelni kell, szükség van a találkozásra, hogy elmondjuk, mi a normális, hogy az anya és az apa a legfontosabb a gyerekek számára” – mondta el őszintén a szokásos frázist a férj. Szerinte ez veszélybe került.

„Két férfi vagy két nő kapcsolatát ugyanúgy kezelik, mint egy férfi és egy nő kapcsolatát, pedig egy nő és egy férfi kapcsolata teljesen más” – vélte a férfi.

Azt ugyan elismerték, hogy egy anya vagy egy apa egyedül is képes felnevelni gyerekeit, hiszen az elvált vagy megözvegyült szülők is nevelnek gyerekeket, de azt már nem ismerték el, hogy két nő vagy két férfi együtt is képes boldog gyerekeket nevelni. „A gyerekek egészséges fejlődéséhez kell a női és a férfi elem is” – magyarázta álláspontját az anya. Szerinte ez az ideális.

„A gyerekeknek joguk van az apára és az anyára is – fakadt ki a férj. – Napjainkban azt állítják, hogy két férfi vagy két nő képes felnevelni ugyanúgy egy gyereket, mint egy férfi és egy nő, és ez egyszerűen nem igaz.”

Arra a felvetésre, hogy mit szóljanak ehhez a gyermekotthonban, egyedül, szülő nélkül felnövő gyerekek, csak annyit mondott, hogy nem lehet minden ideális.

A rendezvényen a politikai szféra másik oldaláról érkező politikusok vettek részt, ott volt Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter és Martin Beluský, a ĽSNS parlamenti képviselője.A magyar képviselők közül Gyimesi György biztosította támogatásáról a rendezvényt.

„Büszke vagyok a családra! ... Egy olyan családra, amelyben az apa férfi, az anya pedig nő” – írta Facebook-bejegyzésében Gyimesi.

A rendezvény résztvevői szintén átvonultak Pozsony Óvárosának néhány utcáján.

- lpj -