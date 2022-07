LÉNYEG: Már csaknem érezhetően csökken a benzin ára, a koalíció pedig mindent bevet, hogy jobb PR-t kaparjon össze magának

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Paraméter

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Habár a legtöbb sofőr már biztosan tapasztalta, de nem árt, ha a gazdasági statisztika is megerősíti, hogy hónapok drágulása után az utóbbi hetekben kicsit csökkent a benzin és a gázolaj ára. A statisztikusok szerint a csökkenés az utóbbi két hétben érzékelhető, és még viszonylag kis mértékű, mindkét üzemanyagtípus esetében mintegy 10 centes csökkenés tapasztalható.

Az üzemanyag azonban még mindig rettenetesen drága, ha az egy évvel ezelőtti árakhoz hasonlítjuk: a benzint 33, gázolajat pedig 50 százalékkal olcsóbban vettük 2021 júliusában.

Küzdenek a bürokráciával, és ezt megpróbálják jól eladni

A kormánykoalíció összetartóbbnak tűnő három pártja mindenképpen bizonyítani akarja, hogy a veszekedés mellett a lakosság számára hasznos intézkedéseket is képesek meghozni. Délelőtt az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí miniszterei azt mutatták be, hogyan tesznek meg mindent az újszülöttekért és azok szüleiért.

A három párt tárcavezetői összefogva elérték, hogy a gyermek megszületése után már nem kell az apukának elvándorolnia az anyakönyvi hivatalba, hogy elintézze a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, ezt a hivatal automatikusan elintézi, a csecsemő első hivatalos dokumentumát pedig postán küldi a szülőknek.

Kis szépséghibája az új rendszernek, hogy az automatikus dokumentumintézés csak abban az esetben lehetséges, ha a kismama magával viszi a kórházba a házassági anyakönyvi kivonatot. A sajtótájékoztatón nem esett szó az egyedülálló kismamákról, sem pedig a házasságon kívül született párok gyerekeiről, de bízzunk benne, hogy nekik sem kell már elvándorolni az anyakönyvi hivatalba.

Hogy teljes legyen a kismamák öröme Milan Krajniak szociális ügyi miniszter azt is „elintézte” számukra, hogy a gyermek születésekor járó pótlék kifizetése is automatikus lesz. Ez a támogatás valóban komoly segítség a szülőknek, hiszen a harmadik gyermekig gyermekenként 830 euró.

Sajnos azonban az ország állapotát mutatja, hogy az ilyen bosszantó, de viszonylag könnyen kezelhető problémák megoldását is több miniszter jelenti be.

Egyre több régióban kell korlátozni a vízfogyasztást

A hónapok óta tartó szárazság, megfejelve a már napok óta húzódó hőséggel alaposan megterheli az ivóvízhálózatot. A kutakban egyre kevesebb a víz, és már több régióban vízkorlátozást kellett bevezetnie vagy éppen vízhiánnyal kell megküzdenie a lakosságnak.

A szárazság az egész országot sújtja, de bizonyos régiókban már patakok, kisebb folyók száradtak ki.

A nagy folyók vízállása is rendkívül alacsony. Vízkorlátozást vezettek be a többek között a Rimaszombati járás több községében is, de országszerte találhatóak olyan régiók, ahol nem tudják biztosítani az állandó ivóvízellátást.

Holnap enyhül a hőség, de vihar lesz

Jó hír azonban, hogy ma éjjel és holnap enyhül a hőség, és az ország nagy részén lehet esőre számítani. Igaz, az eső általában vihar kíséretében érkezik majd – az ország egész területére elsőfokú viharriasztást adtak ki. De egy kicsit talán így ez is enyhíti majd a rendkívüli szárazságot, még ha nem is lesz országos, napokig tartó eső, ami valóban segítene a szárazságon. Szerdától azonban újra melegszik az idő, az újabb hidegfrontra a hétvégéig kell várni.

El akarták hallgatni külföldön Orbán fajvédő mondatait

Két nap elteltével sem csitul az Orbán Viktor fajvédő beszéde által kiváltott felháborodás. A magyar miniszterelnök arról beszélt a szokásos éves tusnádfürdői táborban, hogy van a „kevert fajú világ” és van Magyarország.

„A Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak” – mondta Orbán, és szerinte ezt a „tiszta fajt” meg is kell őrizni.

A náci korszakot idéző részeket azonban a hivatalos angol nyelvű tájékoztatójából előbb kifelejtették, majd miután a magyar sajtó szabadabb része ezt észrevette, bepótolták. Ma egyébként a román külügyminiszter is kifogásolta, hogy Orbán Romániába jár fajelméleti kérdésekről elmélkedni.

Lajos P. János