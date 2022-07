Meteorit ért földet Szlovákiában, Galánta környékén keresik a darabjait

Egy hónappal ezelőtt meteoritdarabok érhettek földet Szlovákia területén, a keresők figyelme Galánta környékére irányul – írja a TV Noviny.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Ján Svoreň, a Szlovák Tudományos Akadémia csillagászati intézetének munkatársa szerint a meteorit június 25-én, este 8 óra előtt lépett be a légtérbe, így a nappali világosság mellett az embereknek fel sem tűnhetett. A morvai és az ógyallai obszervatórium viszont érzékelte a jelenséget, így ki tudták számítani a repülés pályáját. Ezek szerint a galántai járásbeli Pusztafödémes (Pusté Úľany), Abraham és Pavlice községek háromszögében érhetett földet.

Az űrből érkező kőzet akár kertekben, mezőkön vagy szántóföldeken is lehet. Az esetről Pusztafödémes is tájékoztatta az embereket, és bizony voltak néhányan, akik el is kezdték keresni a meteoritot. Ismertetőjegye, hogy fekete színű és a méretéhez képest nehezebb, mint egy átlagos kő.

A legkisebb darabok néhány grammosak lehetnek, míg a nagyobbak elérhetik a tenyérnyi méretet. Ha találnának is akár egyetlen meteoritdarabot, az nemcsak a csillagászok számára lenne értékes felfedezés. Svoreň szerint a múzeumokban kb. 60 ezer meteoritdarabot lehet megtekinteni, de kevesebb mint negyvennek ismert a becsapódási pályája.



(tvnoviny.sk)