Ezúttal szlovák huligánok vadásztak magyar focidrukkerekre Pozsonyban (+VIDEÓ)

Ahogy arról a Paraméter is írt múlt héten, magyarországi Fradi-drukkerek egy csoportja Slovan szurkolókat keresett Budapest környékén. A lenti videó alapján, most a fordítottja is megtörtént – Slovan-drukkerek vadásztak magyar szurkolókra Pozsony belvárosában.

A Slovan szurkolói Pozsony belvárosában (Fotó: Hooligans.cz)

A Hooligans.cz nevű portál közölt arról videót, ahogyan a feketébe öltözött huligánok egy csoportja magyar szurkulókra vadászik az üres városban.

Balhé nem volt, ugyanis a magyar kollégáik nem ott voltak: saját bevallásuk szerint ők valahol Pozsonytól egy órára várakoztak úgy, hogy megüzenték a verekedésre alkalmas helyszínt is a szlovákoknak, úgyhogy végül is senki nem találkozott senkivel. Ránézésre mindkét csoport nagyjából 30-40 főből állt – számol be az Azonnali.hu.

A videón a magyar szurkolók vonulása látszik:

Ez pedig a szlovák ultrák üzenete, amelyet Pozsony előtt az egyik felüljáróra függesztettek ki:

A meccs egyébként 20:30-kor kezdődik, a magyar vendégszurkolók nagy része különvonattal utazik a szlovák fővárosba Budapestről.



(Hooligans.cz, Azonnali.hu)