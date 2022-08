Talán nem is egy teve ölte meg az Aleš cirkusz gondozóját!

A rendőrség dolgozik egy másik, rejtélyes verzióval is, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a cirkuszi alkalmazott halálát teveharapás okozta.

Forrás: Nový Čas

Antonín Aleš, a cirkusz igazgatója nagyon sajnálta az 59 éves Ivo halálát, ugyanis a férfi már régóta dolgozott náluk. Noha többször is elbocsátották, mindig visszavették, mert nem volt hova mennie, Aleš szerint lényegében hajléktalan volt - árulta el a Nový Čas-nak.

Mivel pedig a tevék közelében találták meg, rögtön arra gondoltak, hogy azok valamelyike haraphatta meg, mivel Aleš szavai szerint a tevék nem szeretik az alkohol szagát, agresszívak lesznek tőle. Pláne, hogy ilyen eset már előfordult vele korábban is, akkor is meg kellett operálni.

"Másképp is történhetett, nem akarok találgatni" - mondta, miközben a cirkusz már költözött át Stropkovból Bardejovba.

Csakhogy a rendőrség lefoglalt a helyszínen egy teherautót, és dolgoznak egy olyan verzión is, hogy ha nem is szándékosan, de elgázolhatták a férfit. A Markíza szerint erre a teherautón talált nyomok, és az áldozat sérülései is utalhatnak.

A férfit az eset után a svidníki kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Marek Pytliak, a Svet zdravia munkatársa közölte, hogy több bordája eltört mindkét oldalon, emellett eltört a medencéje és néhány csigolyája is.

(Nový Čas)