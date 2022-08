Gyakran használt gyógyszerek is hiányoznak a patikák polcairól – kieséseket jelentenek a gyógyszertárak

A pandémia és a nyersanyaghiány a gyógyszeriparra is hatással van, egyre gyakrabban fordul elő, hogy hiányoznak a gyógyszertárakból az egyébként általánosan elérhető készítmények.

Fotó: Pixabay - illusztráció

A gyógyszerészek a hiányzó készítmények miatt kénytelenek más alternatívákat felkínálni a vásárlóknak.

A Tvnoviny.sk információi szerint amennyiben az egyik gyógyszert sikerül bebiztosítani, egy másik esetében lép fel hiány. Leginkább bizonyos antibiotikumokat nehéz beszerezni, de az általánosan használt készítmények, mint az orrsprayek, a köhögés elleni szirupok és fájdalomcsillapítók is hiányozhatnak.

Ennek pedig több oka is van. A külföldi beszállítók az alapanyaghiány mellett a csomagolóanyagok hiányára is panaszkodnak. A Pilulka.sk igazgatója, Luboš Baran a televíziónak elmondta, a beszállítók kapacitással kapcsolatos problémákkal is küzdenek, több országban ugyanis továbbra is különféle járványügyi intézkedések vannak érvényben.

Petra Lániková, az egészségügyi minisztérium szóvivője közölte, amennyiben egy bizonyos gyógyszerből több mint 60 napon át hiány van, a tárcának jogában áll kivenni azt a hivatalos nyilvántartásból.

(tvnoviny.sk)