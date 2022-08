Íme, az első Putyin-nyalonc szlovák, aki az EU szankciós listájára került!

A Vlagyimir Putyinhoz közel álló személyek európai szankciós listájára felkerült egy szlovák, Jozef Hambálek is. Állítja, ezzel tönkretették a motoros üzletét és a hétköznapi életét sújtják.

Jozef Hambálek (jobbról) az Éjszakai Farkasokkal (Forrás: J. H. Facebook-oldala)

Az EU július 21-én hagyta jóvá azt a szankciós csomagot, melynek részeként bővítették a szankcionált személyek listáját is. Az Európai Tanács közlése szerint magas rangú katonai személyzet, Ukrajna megszállt területein kinevezett orosz politikai vezetők, az Éjszakai Farkasok nevű Putyin-párti motoros banda, továbbá propagandisták és vállalkozók kerültek fel a listára. Köztük az említett motorosklub nagyszombati összekötője, Jozef Hambálek, akit közössége csak Džonoként ismer - írja a Denník N.

Szavai szerint ezt azonnal megérezte, ugyanis másnap az illetékes geodéziai hivatal már ki is küldött egy értesítőt, hogy korlátozták a tulajdonjogait a Nagyszombat határában lévő családi házával kapcsolatban. Az állam fokozatosan zárolta a bankszámláit, céges részesedéseit, és ügyvédje szerint elvontatták az autóit. Hambálek pedig közzétett egy levelet, melyben a nemzetközi szankciókra hivatkozva a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek azt közölte, hogy lekapcsolják a cégét az áramszolgáltatásról.

A Denník N cikke szerint Hambálek néhány éve alapította meg a putyinista propagandát terjesztő Éjszakai Farkasok "európai kirendeltségét".megvásárolt egy mezőgazdasági területet a nagyszombati járásbeli Dolná Krupá község kataszterében, és azt kinevezte az "erődjének".

A média 2018-ban írt erről, ami felháborodást váltott ki. Biztonsági kockázatként tekintett a fickóra Andrej Kiska akkori köztársasági elnök is.

A mostani szankciós listán is úgy írnak róla, mint az Éjszakai Farkasok szlovákiai székhelyű, európai oldalága. Az EU szerint tevékenységével "anyagilag vagy pénzügyileg támogat olyan akciókat, melyek veszélyeztetik Ukrajna területi egységét vagy függetlenségét."

Hambálek eközben Szlovákia egyik legnagyobb motoros áruházával rendelkezik, a nagyszombati Bikers Centrummal, ugyanakkor most nem tud ezzel mit kezdeni, ugyanis blokkolták a bankszámláit, nem tudja használni a fizetőkártyáit. "Semmim sincs. Ez egyrészt kétségbeejtő, másrészt vicces, mert nem értem, miért" - mondta a Pravda napilapnak.

Hambálek ellen nem folyik egyébként semmilyen büntető-, sem másfajta eljárás, a szlovák hivatalok csupán átemelték a gyakorlatba a szankciókat, és hogy ilyesmi a leghatékonyabb legyen, mindezt előzetes értesítés nélkül.

Peter Bubla, az igazságügyi minisztérium szóvivője szerint semmilyen eljárásra nincs szükség, ugyanis az EU jogi műveletéről van szó, ami közvetlenül alkalmazható.

Hambálek ügyvédje viszont nehezményezi, hogy erről semmilyen részletesebb értesítés nem jött, hiszen ügyfele jogi szempontból feddhetetlennek számít.

A vagyonát ugyan nem kobozták el, csak zárolták, az ügyvéd szerint viszont már ez is jelentős károkat okoz. Nem tudja ugyanis kifizetni alkalmazottai béreit és járulékait, sem törleszteni céges hitelét, mely cégnek csupán társtulajdonosa.

A Facebookon fokozatosan amiatt panaszkodott, hogy a hatóságok jöttek lefoglalni a motorjait az üzletben, és ő be is fejezi a cégnél, megy a munkahivatalra, rajta kívül viszont vélhetően így kell tennie alkalmazottainak is, akik semmiről nem tehetnek.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy Hambálek bármilyen beadványával az EU intézményeihez fordulhat.

Hambálek egyébként nemcsak az egyedüli szlovák, de az EU egyedüli polgára, aki a szankciós listán találta magát. A szankciós listára vele együtt 53-an kerülte fel júliusban, de ők oroszok, ukránok, fehéroroszok, akik az EU-n kívül élnek. "Sem Szlovákiában, és valószínűleg az EU-ban sem tudja senki, hogy mit tehetnék" - mondta.

Hogy miféle jogi vákuumba került, azt az is alátámasztja, hogy a szankciós listára kerülők nem tartózkodhatnak az EU területén. Hambálek viszont EU-s állampolgár. A Denník N megkérdezte erről a szlovák külügyminisztériumot, de erre konkrét választ nem adtak.

(Denník N)