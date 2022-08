A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ szíves figyelmükbe ajánlja a 2022/2023-as színházi évadra meghirdetett bérletes előadásait

A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ munkatársai idén is igyekeztek olyan színházi előadásokat választani, amelyek – reményeik szerint – elnyerik majd az Önök tetszését, a legszélesebb igényeknek, kívánságoknak is eleget téve.

Bérletvásárlás esetén az alábbi opciók közül választhatnak: a jubileumi színházházi bérlet ára: 90 euró / fő

az emelkedő sorokba pedig: 110 euró / fő

Az ár tartalmazza a postaköltséget (az előadások előtt továbbra is levélben értesítik majd Önöket) és a ruhatár használatának díját is. Amennyiben igény tartanak rá, és a bérletvásárláskor jelzik eme szándékukat, e-mailben is értesíthetik Önöket az előadások előtt.

Folyamatosan frissülő honlapukon az összes fontos és hasznos információt megtalálják, így az esetleges műsor- vagy időpontváltozásról is azonnal értesülhetnek.

Hűséges bérleteseik számára egy meglepetéssel is készültek!

Amennyiben úgy döntenek, hogy ismét bérletet váltanak, azon felül, hogy a megszokott helyükről élvezhetik majd az előadásokat, egyébb kedvezményben is részesülnek:

egy bérleten kívüli előadást féláron tekinthetnek meg!

A bérlet továbbra is átruházható, esetleg kitűnő ajándék lehet hozzátartozói vagy munkatársai számára!

Bérletvásárlási szándékukat a szervezési osztály munkatársainak 2022. szeptember 10-ig az alább megadott elérhetőségeken lehet jelezni.

Elérhetőségek:

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

Bartók Béla sétány 788/1

929 01 Dunaszerdahely

tel.: +421 31 590 08 13, +421 919 355 319

(PR-cikk)