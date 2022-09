Árplafont vezetne be a kormány a villany és a gáz árára, legfeljebb 10-20 százalékos energiaár-emelkedést ígér jövőre a gazdasági minisztérium

A gazdasági minisztérium előkészített annak a törvénynek a tervezetét, amely lehetővé teszi az árplafon bevezetését az energia esetében.

„Képes lesz befagyasztani az elektromos áram és a gáz árát is, minden szereplő számára – jelentette ki Karol Galek, a gazdasági minisztérium államtitkára. – Ezt a törvényt ma megvitatjuk a kormányban, ezt követően pedig bemutatjuk a nyilvánosságnak.”

Az államtitkár szerint a törvény arra épül, hogyha bekövetkezik a szükséghelyzet, amit nemcsak az energiahordozó hiány a jelenthet, hanem az is, hogy például az elektromos áram vagy a földgáz éra rettenetesen magas, ezért gyakorlatilag nem beszerezhető, akkor ugyanúgy kell kezelni, mintha egyszerűen nem lennének a piacon.

„Ebben az esetben is kihirdethető lesz a szükséghelyzet, és bevezethetjük az energia esetében is az árplafont, és az energia elérhető lesz mindenki számára, a háztartásoknak és a vállalkozóknak is, elfogadható áron ” – mondta az államtitkár.