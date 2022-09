US Open - Alcaraz-Ruud döntő lesz a férfiaknál

A harmadik helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz, valamint az ötödikként rangsorolt norvég Casper Ruud jutott döntőbe férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon, New Yorkban.

Carlos Alcaraz (Fotó: TASR/AP)

A pénteki elődöntőkben Alcaraz öt szettben bizonyult jobbnak a 22. kiemelt amerikai Frances Tiafoe-nál. Utóbbi az első és a negyedik szettben egyaránt a rövidítésben győzött, esélyesebb ellenfele viszont könnyebben hozta nyert játszmáit. Az összecsapás 4 óra 22 percig tartott.

A 19 éves spanyol játékos először játszott a legjobb négy között Grand Slam-tornán, és továbbra is versenyben van azért, hogy hétfőtől ő vezesse a világranglistát. Ehhez a döntőben is győznie kell. Alcaraz az elődöntő után kiemelte: gyerekként többet álmodozott arról, hogy világelső lesz, minthogy GS-viadalokon gyűjt be trófeákat. Hozzátette: bár az kétségtelen, hogy utóbbi nélkül előbbit összehozni azért elég "bonyolult" feladat.

A másik elődöntőben Ruud a 27. kiemelt orosz Karen Hacsanovot verte négy szettben, 3 óra 3 perc alatt. A norvég másodszor jutott GS-tornán döntőben, idén a Roland Garroson sima három szettben kapott ki a spanyol Rafael Nadaltól.

Alcaraz és Ruud két ATP-tornán mérkőzött már meg egymással, a spanyol tavaly salakon, idén kemény borításon nyert két játszmában. Ebben az évben mindketten kiváló formában teniszeznek, a spanyol négy, a norvég három ATP-tornát nyert meg.

Eredmények, elődöntő:

férfiak:

Alcaraz (spanyol, 3.)-Tiafoe (amerikai, 22.) 6:7 (6-8), 6:3, 6:1, 6:7 (5-7), 6:3

Ruud (norvég, 5.)-Hacsanov (orosz, 27.) 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:2

(MTI)