LOKÁL Bistro – egy friss „falat” Dunaszerdahely szívében

A dunaszerdahelyi LOKÁL Bistro újoncnak számít a piacon – nyár elején nyitotta meg kapuit, azóta pedig egy népszerű és közel sem mindennapi vendéglátóhellyé nőtte ki magát a város központjában.

Arról, hogy nem egy hétköznapi helyről van szó, már első pillantásra meggyőződhetünk látva a stílust, a színvilágot és a fényeket, amelyek kellemes hangulattal fűszerezik meg a látogatásunkat.

A LOKÁL Bistro a Kondé püspök utcában található, a Gradus Residence épületkomplexum alsó részén, és mivel a bejárat viszonylag forgalmas utcán található, a terasz átkerült az étterem hátsó udvarára. Így bár a nagyközönség számára észrevétlenebbé vált, ha felfedezik, annál hangulatosabb közeget biztosít az összejöveteleknek, vagy épp azoknak, akik egy jót beszélgetnének egy igazán finom étel vagy ital mellett.

Bár az elegancia alapvetően jelen van minden szegletben, a hely stílusa mégis inkább lezser, és ezáltal az otthonos felé húz. Minimalisztikusan megterített asztalok, giccs nélkül, ízlésesen, pont úgy, ahogy annak lennie kell.

Az étlapon és az itallapon igazi különlegességek is felbukkannak, kezdve a steakektől, a házias ételeken és a halkülönlegességeken át egészen a kézműves hamburgerekig, arról pedig nem is beszélve, hogy még a Hoegaarden belga búzasört is kipróbálhatjuk.

Ahogy a neve is mutatja, a helyre alapvetően jellemző, hogy friss, szezonális, háztáji alapanyagokkal dolgoznak, szóba sem jöhetnek mélyhűtött vagy félkész termékek. Ezáltal tudják garantálni az állandó frissességet, legyen szó a húsokról, a zöldségekről vagy más alapanyagokról. Ebből kiindulva az étlap is szezonális, és rendszeresen, néhány havonta újítják az aktuális évszaknak megfelelően. Természetesen vannak állandó ételek is, ezek az örök kedvencek, amelyek nem hiányozhatnak a kínálatból.

A LOKÁL Bistro összességében véve egy igazán remek hely, ahol a különleges stílusjegyek nemcsak a hely hangulatában, hanem az ételkínálatban és az ízvilágban is megjelennek.

Ha szívesen kiszakadna a szürke hétköznapokból, és valami újra, különlegesre, de ugyanakkor otthonosan hangulatosra vágyik, érdemes betérni a LOKÁL-ba.

(PR-cikk)