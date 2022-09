II. Erzsébet halála - Több kilométeres a sor a ravatal előtt

Több mint négykilométeres sor alakult ki csütörtök reggelre II. Erzsébet királynő londoni ravatala előtt. A múlt héten elhunyt néhai brit uralkodó koporsóját előző este ravatalozták fel a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban.

Fotó: AP/TASR

A királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, egy hete érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.

Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.

A koporsót szerda délután vitték a királyi család első számú londoni rezidenciájáról, a Buckingham-palotából lovak vontatta ágyútalpon a parlamenthez, ahol felravatalozták.

A ravatalozóhelyiség a vasárnap éjfélig tartó időszakban minden egyes nap 24 órán át - esetenként egy-egy órás takarítási szünetekkel - nyitva lesz. A ravatal hétfő hajnalig látogatható, de a becsült várakozási idő alapján a hatóságok várhatóan már előbb lezárják a sort az újonnan csatlakozni kívánók elől.

A londoni hatóságok előzetes várakozása szerint a vasárnap éjfélig terjedő négy teljes nap alatt legalább 400 ezren keresik fel II. Erzsébet királynő ravatalát.

A Scotland Yard közölte: a lakosságot folyamatosan tájékoztatják, hogy milyen hosszú a sor és várhatóan mennyi időbe telik, mire a sor végén állók a Westminster Hallba érnek.

A brit kulturális, sport- és médiaügyi minisztérium létrehozott a YouTube videómegosztó portálon egy külön csatornát, amely élőben, valós időben jelzi a sor mindenkori hosszát.

A csatorna - amely a Her Majesty The Queen's Lying-in-State / Queue Tracker címen kereshető fel - csütörtök reggel azt mutatta, hogy a sor vége a London híd déli hídfőjén is túlnyúlik, a legmagasabb londoni felhőkarcoló, a Shard közelében áll, vagyis hozzávetőleg 4,2 kilométer hosszú.

A sor számára 16 kilométeres útszakaszt jelöltek ki, amely a Westminster Halltól a Lambeth hídon át a Temze keleti, illetve déli rakpartján halad végig.

Ennek a hossznak csaknem a harmadát a kelet-londoni Southwark Parknál korlátokkal kialakított 5 kilométeres kerengő adja, de a sor csütörtök délelőtt még nem ért el idáig.

A londoni városházán készültek olyan előrejelzési számítások, amelyek nem zárják ki, hogy bizonyos időszakokban akár 30 órát is sorban kell állni.

A brit kormány által kiadott útmutatás felhívja a látogatók figyelmét, hogy a ravatalozóhelyiségbe a repülőtereken szokásoshoz hasonló szigorúságú biztonsági ellenőrzés után lehet csak belépni.

A látogatóknál mindössze egyetlen kisalakú, könnyen nyitható táska lehet, a magukkal hozott élelmiszert és italt a belépés előtt el kell fogyasztaniuk vagy el kell dobniuk, és a sorban állás alatt is csak átlátszó vizespalackokat tarthatnak maguknál.

A Westminster Hallba tilos szúró- és vágóeszközöket, virágokat, gyertyákat, plakátokat, zászlókat, transzparenseket és állatokat - például kutyát - bevinni.

A búcsúszertartás szeptember 19-én, jövő hétfőn lesz a közeli Westminster apátságban, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázótemplomában.

II. Erzsébet királynőt ugyanaznap a királyi család legnagyobb és legősibb angliai rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra.

(MTI)