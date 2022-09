A te cégedet is érinti az infláció?

Vállalkozni sosem volt egyszerű, de ha lehet azt mondani, akkor talán az utóbbi két-három év állította a legnagyobb kihívás elé a cégtulajdonosokat. Gondolj csak a koronavírusra, a háborúra vagy a közelmúltbéli, adózást érintő változásokra. Ez a kettő esemény már alapjában jócskán megrengette a gazdasági élet szereplőit. Ha viszont te még mindig talpon vagy, az két dolgot jelent. Ügyesen és kitartóan vetted fel a küzdelmet a változó körülmények ellen. Még rád is várnak az infláció által okozott nehézségek. Mert igen, nincs megállás, a vállalatoknak most a pénz romlásának a jelenségével kell szembenézniük.

Alkalmazkodj a változó körülményekhez!

Csakúgy, mint minden mást, a marketingköltségeidet is optimalizálni kell, javasolja a HM Marketing Kft. “válságmarketingben” is jártas marketingügynökség, hiszen az infláció több oldalról is fenyeget: drágulnak a hirdetések, a termékedhez, szolgáltatásodhoz szükséges alapanyagok, és persze a vásárlók költhető pénzmennyisége is kevesebb lesz.

De nézzük csak, mire kell igazán odafigyelni!

Először is vizsgáld meg alaposan és tételesen minden költségedet, majd kategorizálva őket döntsd el, hogy melyiket tudod kihúzni, minimalizálni, és melyik az, amelyikre feltétlenül szükséged van.

Másodjára gondold át a munkafolyamatokat, elemezd, és próbálj meg minél hatékonyabb megoldásokat találni: csökkentsd a szolgáltatások számát, tégy önkiszolgálóvá bizonyos folyamatokat, vagy jutalmazd azokat a vásárlókat, akik elmennek hozzád a termékekért, keress olcsóbb beszállítókat, és raktározz be mindenből, amiből csak tudsz.

Persze a dolgozókat sem hagyhatod ki a számításból: próbáld meg belőlük is kihozni a maximumot, ami nyilván nem egyenlő a kiszipolyozással, sokkal inkább a bónuszok, jutalmak és elismerések bevezetését javasoljuk, hogy ösztönözni tudd őket.

Keresd az új lehetőségeket!

Bár sokkal olcsóbb a már meglévő ügyfeleket megtartani, akár egy hűségprogramot kialakítva a számukra, azért az új ügyfelekről sem illik megfeledkezni.

Bátran hirdess - de csak okosan, megfontoltan, elemezve az eredményeket!

Építs fel egy mérhető és épp ezért hatékony marketingstratégiát, amelynek segítségével minden online platformot kihasználva újabb üzleti lehetőségeket tudsz magadnak generálni.

Ne a marketing legyen az, amin spórolsz, mert az fog hozni neked további bevételeket, ám ez nem jelenti azt, hogy eszetlen költekezésbe kezdj, sokkal inkább jelent előrelátó tervezést!

A válság maradjon a vállalkozásodon kívül!

Bár nyilvánvalóan teljesen megúszni nem lehet azt, hogy a válság elérjen téged is, azért nagyon sok mindent tudsz tenni, hogy a lehető legkevésbé fájjon az éppen aktuális válság.

Bár mindenütt a vállalkozó definíciójába tartozik a változásokhoz való kiváló alkalmazkodás, aki az utóbbi években talpon maradt, sőt akár sikert is ért el, őt már a nagyszerű vállalkozó szóval lehetne definiálni! Ha te már az vagy, akkor gratulálunk, ha viszont még nem, akkor feltétlenül fogadd meg a HM Marketing Kft. válságkezelő tanácsait!

(PR-cikk)