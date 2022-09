Kuciak-gyilkosság: Nem jelent meg a bíróságon az egykori SIS-ügynök, elrendelték az előállítását

Hétfőn a bazini Specializált Büntetőbíróságon folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása, és többek közt Peter Tóthot, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egykori ügynökét is beidézték tanúként. Ő viszont nem jelent meg, a bíróság ezért elrendelte az előállítását.

Peter Tóth (Fotó: TASR)

Tóth korábban a közösségi hálón jelezte, hogy elutasítja a részvételt a tárgyaláson. Egyik indokként azt jelölte meg, hogy a bíróság korábban nyilvánosan közölte a körülményeket, miért nem jelent meg a kihallgatáson tavasszal.

A hétfői tárgyaláson Marián Markovič, Alena Zsuzsová exférje is tanúként szólalt fel. A jogerősen elítélt Andruskó Zoltánal kapcsolatban elmondta, hogy korábban többször is pénzt adott neki kölcsön, ezért nem tartja valószínűnek, hogy bárkinek is tudott volna kölcsön adni. Markovičnak és Zsuzsovának egy közös lányuk van. A férfi szerint a nő nincstelen volt. Amikor Zsuzsovát őrizetbe vették, Markovič a médiából tudta meg, hogy Marian Kočner a lányuk keresztapja, és pénzzel is támogatja őt. A férfi szerint mindez hazugság. Kočner szerint a tanú vallomása bizonyítja, hogy Andruskó hazudott.

A másik tanú Jozef Dučák vállalkozó volt, akit már 2020 januárjában is meghallgattak a bíróságon. Akkor azt mondta, hogy egy fehér Mercedest keresett a Na Pranieri című műsorhoz, amiben Kočner az újságírókat bírálta. Tóth korábban azt mondta, hogy az autót valójában Alena Zsuzsovának, illetve annak lányának szánták ajándékként. A kocsit Alena Zsuzsová őrizetbe vétele során találták meg Komáromban.



TASR/para