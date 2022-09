Egy férfi sokkal nehezebben szánja rá magát arra, hogy orvoshoz menjen – mintha a betegség a gyengeség jele volna, és azzal, hogy orvoshoz fordul, beismerné a saját gyengeségét. Nem tartja férfias dolognak, így amíg csak lehet, halogatja. Pedig vannak olyan tünetek, amiknek az észlelése után minél hamarabb orvoshoz kellene fordulnia – ha ugyanis időben észlelik a problémát, akkor megelőzhető a komolyabb betegségek kialakulása.

Rendszeres szűrővizsgálatok

Rendszeres szűrővizsgálatokkal időben elcsíphetők a komolyabb megbetegedések is, ezért elengedhetetlen beiktatni azokat. Életkortól függően változhat, hogy aktuálisan milyen vizsgálatok javasoltak. A húszas években teljes vérkép, vizeletvizsgálat, illetve vérnyomásmérés szükséges. Ezen felül fiatalabb korban nagy a hererák kockázata is, így annak a szűrése is kiemelten fontos. Harminc felett is csak ezeket a vizsgálatokat kell elvégeztetni, de érdemes rendszeresebben, maximum 3 évente járni azokra.

Negyven felett a listát bővíteni kell: ilyenkor már az EKG-vizsgálat, tüdőröntgen, vércukorvizsgálat is javasolt. Ötven felett már vastagbélrák- és prosztatarák-szűrést is kell végeztetni, ezen felül pedig a szemészetre is érdemes kétévente ellátogatni. Hatvan felett ezek rendszerességét célszerű tovább növelni, valamint egy csontsűrűség-vizsgálatot is be lehet iktatni.

6 tünet, amivel minden férfinak azonnal orvoshoz kellene fordulnia

1. Gyakori vizelési inger

Ha egy férfi gyakran tapasztalja azt, hogy mosdóba kell mennie, a vizelés nehezen indul el, akadozik, valamint gyorsabban elapad mint kellene, az vészjósló jel lehet. Ha ezek mellett még éjszaka is többször ki kell mennie elintézni a kisdolgot, akkor érdemes egy orvossal konzultálni, mert ezek a prosztatamegnagyobbodás tünetei.

2. Nehézlégzés

A nehézlégzés az asztmás megbetegedések egyik fő tünete. Ezen kívül utalhat allergiás reakciókra, de a szívelégtelenséggel járó tüdővizenyő hatására is kialakulhat, valamint tüdőgyulladás is kiválthatja. Bármelyikről is legyen szó, a helyzet szakembert kíván.

3. Gyomorfájdalom

A visszatérő vagy múlni nem akaró intenzív gyomorfájdalomra is érdemes odafigyelni, mert komolyabb betegségek is húzódhatnak a háttérben. Ilyen lehet például a gyomorfekély, a gyomorhurut, vagy a gyomorban keletkezett daganat.

4. Mellkasi fájdalom

A mellkasi fájdalmaknak több oka is lehet: utalhat szíveredetű problémákra, a koszorúerek elzáródására, tüdőgyulladásra, de még refluxra is. Ha 20 percnél tovább tartó mellkasi fájdalmat érez, akkor azzal hívjon mentőt, mert ez a szívinfarktus jele is lehet!

5. Kéz- és karzsibbadás

Ha a kézfejben vagy az egész karban zsibbadás érződik, annak több oka is lehet. Léteznek olyan egyszerűbb, átmeneti okok is, mint a túlerőltetés vagy az ütés miatti sérülés. Ugyanakkor sajnos komolyabb kiváltó betegségek is okozhatják, mint az érbetegségek, gerincproblémák, illetve hormonális zavarok, amikkel mindenképp foglalkozni kell.

6. Merevedési zavarok

Merevedési zavarok észlelésénél nem kell azonnal nagyon megijedni. Ha hirtelen következik be, bizonyos szituációkhoz köthető és az éjszakai merevedéssel sincs gond, akkor vélhetően pszichés eredetű problémáról van szó. Ilyenkor egy szexuálpszichológus segíthet feloldani a lelki gátakat, de lehet, hogy a partnerrel való kommunikáció is megoldhatja a dolgot.

Abban az esetben, ha ez egy egyre rosszabbodó állapot, ami nem szituációfüggő, akkor szervi, vagy hormonális gondok vannak a háttérben. A kor előrehaladtával ez egy természetes folyamat része is, mivel romlik az érrendszer állapota, illetve csökken a tesztoszteronszint. Ebben az esetben a kívánt eredmény olyan potencianővelőkkel váltható ki, mint a vardenafil levitra kapszula. Sokan elzárkóznak ezek használatától, pedig manapság szinte már olyan természetes bekapni egy vardenafil levitrát, mint bevenni egy C-vitamint. De csak úgy, mint minden más tabletta esetében, érdemes előtte orvossal konzultálni.

Kezelés helyett megelőzés

A legjobb megoldás az lenne, ha minden férfi odafigyelne a megfelelő életmódra, és minél többet tenne azért, hogy megelőzze a betegségek kialakulását. A rendszeres testmozgás alapvető fontosságú. Tulajdonképpen bármilyen mozgásformát is választ, azzal tesz az egészségéért, hiszen heti pár alkalommal egy-egy kiadósabb sátálás is sokat számít. Ezen felül a megfelelő étrend kiválasztása is fontos, a napi elegendő vízfogyasztás, és legalább 7-8 óra nyugodt alvás. A hétköznapokban jó kerülni a különböző stresszforrásokat, mert ez is rengeteg megbetegedés kiváltó oka lehet.

Tehát érdemes mindenkinek felülkerekednie a férfiúi büszkeségén, és belátnia, hogy sokkal felelősebb és tiszteletreméltóbb magatartás, ha vigyáz az egészségére, rendszeresen ellátogat a szűrővizsgálatokra, és ha valami szokatlan panaszt észlel, akkor még időben orvoshoz fordul vele.

(PR-cikk)