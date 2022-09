Besétált a helyi toborzóirodába, majd lövést adott le az egyik magas rangú tisztviselőre egy férfi Oroszországban

Az oroszországi Irkutszk régióban történt incidensről készült felvételeken az látható, hogy a fegyveres, akit a 25 éves Ruszlan Zininként azonosítottak, legalább egy lövést adott le.

A Guardian moszkvai tudósítója szerint a férfi nem kapott behívót, de a barátait besorozták, ezen pedig annyira dühbe jött, hogy rátámadt a toborzóra.

Az irkutszki régió kormányzója, Igor Kobzev a Telegramon azt írta, hogy az irodavezető válságos állapotban van a kórházban, és az őrizetbe vett lövöldözőt "megbüntetik”. Más információk szerint a toborzótiszt meghalt.

VIDEÓ:

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y