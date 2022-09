Lövöldözés történt egy oroszországi iskolában, tizenhárman meghaltak

Hat felnőtt és hét gyerek meghalt, a támadásnak emellett 14 gyerek és hét felnőtt sebesültje is van egy iskolában Izsevszk városában, Oroszország középső részén.

A sajtó szerint a férfi két pisztollyal a kezében sétált be az iskolába, az első beszámolók szerint az áldozatok között diákok is vannak, és egy biztonsági őr is meghalt a lövöldözésben.

Az iskolába megközelítőleg 1000 diák jár és 88 tanár dolgozik.

A támadó az eset után öngyilkos lett, így egyelőre nem tudni, mi motiválta a tettét.

Andrew Roth, a Guardian orosz tudosítója egy felvételt osztott meg a Twitteren, melyen az összebújt tanulók láthatóak:

Появились видео из школы Ижевска, где произошла стрельба



По неподтвержденным данным, число пострадавших выросло до девяти pic.twitter.com/Poiyz5vLVk — Вот Так (@vottak_tv) September 26, 2022

Nem ez az egyetlen lövöldözéses eset, ami ma történt Oroszországban, nemrég írtunk arról, hogy egy férfi besétált a helyi toborzóirodába, majd lövést adott le az egyik magas rangú tisztviselőre.

Frissítés (12:35): Szvetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság szóvivője elmondta, hogy a támadó hat felnőttet és hét gyereket ölt meg, mielőtt magával is végzett. A támadásnak emellett 14 gyerek és hét felnőtt sebesültje is van.



(444, para)