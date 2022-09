FELMÉRÉS: Az emberek többsége előrehozott választásokat akar, a kisebbségi kormányzás nem túl népszerű

Az emberek 63 százaléka tartja jó megoldásnak az előrehozott választásokat a jelenlegi politikai helyzetre. Nemcsak a Smer és a Hlas szimpatizánsai támogatják, hanem az SaS és a PS szavazóinak többsége, valamint az OĽaNO minden ötödik támogatója – derül ki az Ipsos felméréséből, amit a DenníkN megbízásából késztett el szeptember 14. és 20. között 1003 személy bevonásával.

Fotó: TASR

A felmérésben résztvevők gyakrabban értenek egyet azzal, hogy más lehetőségekkel szemben az előrehozott választások jelentik a legmegfelelőbb megoldást a jelenlegi helyzetre. A Smer és a Hlas körében az ötlet 90 százalékos támogatottságot ért el, az SaS-nél 55-öt, a PS-nél 60-at, a Sme rodinánál nem egész 50-et, az OĽaNO-nál pedig 20-at.

Richard Sulík korábban kijelentette, hogy elutasítja az előrehozott választásokat, a párt alelnöke, Branislav Gröhling viszont a DenníkN-nek nyilatkozva azt mondta, hogy szerinte is ez jelentené a megoldást.

„Az előrehozott választások Fico visszatérését eredményezhetik. Másrészről viszont, ha további másfél évig marad a jelenlegi kormány, és Igor Matovič újabb atomtámadásaiban lesz részünk, annál inkább valószínűbbé válik a Smer és a Hlas visszatérése” – mondta.

A felmérésben Igor Matovič lehetséges távozásáról is szavaztak. A megkérdezettek 53 százaléka fogadná szívesen, ha a pénzügyminiszter távozna pozíciójából.

Az emberek több felvázolt lehetséges megoldásra is szavazhattak, az eredmény szerint pedig a kisebbségi kormányzást támogatják a legkevésbé. Tehát inkább a stabil kormány mellett teszik le szavazatukat akár előrehozott választások, vagy az SaS visszatérésének árán is. Az is kiderült, hogy míg a Hlas, a Smer és a Republika szimpatizánsai gyakorlatilag csak az előrehozott választásokban látják a megoldást, addig az SaS és a PS szavazói számára több lehetőség is elfogadható.

A köztársasági elnök által kinevezett szakértői kormányt az emberek 40 százaléka támogatná, főként a PS és az SaS szavazói, de egy bizonyos mértékben az OĽaNO-é is. Mind közül a ĽSNS támogatását élvező kisebbségi kormány kapta a legkevesebb szavazatot.

A megkérdezettek fele tartja helyesnek, hogy az SaS kilépett a kormányból, itt viszont azt is figyelembe kell venni, hogy július óta három százalékot csökkent a párt támogatottsága, ami azt mutatja, hogy sok szimpatizánsának nem tetszett, ahogy Sulíkék kezelik a kormánykrízist.



(DenníkN)