Szokatlanul kemény lehet az idei tél

A meteorológusok már korábban is azt jósolták, hogy a megszokottnál korábban kell számítanunk fagyra. Mostanra pedig egyre biztosabbak ebben.

A meteorológusokat meglepték a sarki örvény összeomlásának jelei. Ez utóbbi alapvetően meghatározza a téli időjárás jellegét. Emiatt az idei év valószínűleg a szokásosnál is aktívabb lesz, és különösen hideg telünk lehet.

A sarki örvény összeomlása általában csak február és március fordulóján következik be. „Az alsó légkörben lévő erős nyomású rendszerek energiát küldenek fel a sztratoszférába, hatással vannak a sarki örvényre, és megzavarják annak korai fejlődési folyamatát“ – írják a meteorológusok. Ezt a rendkívül alacsony hőmérséklet veszélyének tartják, amely már október folyamán bekövetkezhet.

A sarki örvény összeomlása a havazás előrejelzésében is változást okozott. Az első előrejelzések szerint hószegény télnek kellett volna lenni, most viszont másképp néz ki a dolog. Már októberben is számíthatunk havazásra.

