Szinte tuti, ki lesz a nagyszombati régió góréja, meg az is, mire számíthat Berényi 

Egyértelmű favoritja van a megyei választásoknak a nagyszombati régióban. Jozef Viskupičra, az OĽaNO jelenlegi megyefőnökére az AKO ügynökség felmérése szerint a válaszadók 42,5 százaléka szavazna. Az szinte ugyanaz az eredmény, mint amennyit öt évvel ezelőtt is elért.

Ez az első olyan közvélemény-kutatás a régióban, amely megmutatja, hogyan alakulhatnak az október 29-i választások. A megyei választások második alkalommal egyfordulósak, és most első alkalommal összevonták az önkormányzati választásokkal.

Viskupič mögött felsorakozott az OĽaNO, az SaS, a KDH, a Spolu, a Šanca, az ODS, a Za ľudí, a Sme rodina, az OKS és a DS széles koalíciója. A politikus a lassan lecsengő választási időszakban kényelmes többséget szerzett a megyei parlamentben, a megyei vezetés javaslatait pedig a 40 képviselőből általában 32-en támogatták.

A felmérés szerint Viskupič legerősebb ellenfele Holíč polgármestere, Zdenko Čambal, aki az SNS alelnöke, és most beállt mögé a Smer is. 2006 óta polgármester, akkoriban az SNS és a Smer mellett a HZDS támogatásával is indult. A felmérés szerint a válaszadók 19,6 százaléka voksolna Čambalára.

A felmérés harmadik helyén az MKP korábbi elnöke, Berényi József áll, akire a megkérdezettek 15 százaléka szeretne szavazni. Berényi jelenleg Nagyszombat Megye Önkormányzatának első alelnöke, aki legutóbb, 2017-ben 17 százalékot kapott.

Az 560 ezer lakosú megye 20,5 százaléka tartja magát magyarnak.

