Több parlamenti képviselői is állítólag fertőzötten jár a kollégái közé, Zemanová szerint felelőtlenül viselkednek

Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője nem tud arról, hogy több parlamenti képviselő is COVID-19-fertőzött lenne. Hozzátette, arról van tudomása, hogy többen átestek a betegségen, és leszögezte, hogy az összes képviselő betartja a jelenleg érvényes előírásokat.

„Azt tudom, hogy néhányan átestek a COVID-19-en. Azok a képviselők, akik nem érzik rendben magukat vagy gyanítják, hogy megfertőződhettek, csak szavazni járnak az ülésterembe és reszpirátort viselnek, Nem tudom pontosan, hányan vannak” – jelentette ki Šipoš, hozzátéve, hogy a fertőzésgyanúról szóló információkat ellenőrzi. „Azt a tájékoztatást kaptam, hogy azok a kollégák, akik nem érzik jól magukat, a biztonság kedvéért reszpirátort viselnek és betartják az érvényes előírásokat.” – tette hozzá.

Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője szerdán a fertőzött képviselőkkel kapcsolatos hírek miatt arra kérte a parlament vezetését, kezelje a helyzetet és magyarázza el a képviselőknek az érvényes előírásokat. „Szerdán azt a hírt kaptuk, hogy az ülésteremben és a bizottsági üléseken is voltak olyan képviselők, akiknek pozitív lett a Covid-19-tesztje” – mondta a TASR-nek, megengedhetetlennek, és a kollégákkal szemben felelőtlennek nevezve ezt a viselkedést.

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a csütörtöki szavazás előtt bejelentette, hogy a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendelete szerint a képviselők is a stratégiai fontosságú infrastruktúra részét képezik, ezért akkor is részt vehetnek a parlamenti üléseken, ha fertőzöttek, de reszpirátort kell viselniük. Emlékeztetett, hogy az ülésterem erkélyén is elhelyeztek szavazóberendezéseket, és a fertőzött képviselők ott adhatják le a voksukat. Ugyanakkor az erkélyre jelenleg az újságírók és a parlamentbe érkező látogatók is bemehetnek.



