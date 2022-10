Szabadságukért fizethettek egy rakás pénzt, de úgy felültethették Doráékat, mint annak a rendje!

Váratlan fordulat következett be abban az ügyben, melynek tárgya a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget (NAKA) jelenleg vezető Ľubomír Daňko és társai korábbi állítólagos lefizetése az alsóhatári maffiaperben elítélt ifjabb Dora Ferencék által - írja az Aktuality.sk.

Ifjabb Dora Ferenc (Archív felvétel)

Daňko akkoriban még nem a NAKA igazgatója volt, hanem vizsgálótiszt, aki társaival a Sátor-banda ügyeiben vizsgálódott. Egy szeredi maffiózó, Miroslav Janeba szavai keverték őket bajba. Janebát Kis Mirkóként ismerik a Galánta-Szered-Vágsellye háromszögben tevékenykedő alvilágban, melynek tagjait 2019-ben szedte össze a NAKA.

Nos, ezt a Janebát a Specializált Büntetőbíróság 8 évre ítélte, amiért fegyvert szerzett a vágsellyei vállalkozó, Alojz Bórik meggyilkolásához, valamint bűnszervezeti ténykedésért. A bűnbanda 12 tagját állították bíróság elé, közülük Peter Taufer kapott életfogytiglant.

Janeba több mindenről csiripelt a rendőröknek, többek között a vezekényi illegális dohánygyárról, melynek ügyében már jogerősen elítélték Zoroslav Kollár vállalkozót. Vallomása kulcsfontosságú volt a nyitrai munkafelügyeleti maffia felgöngyölítésében is. A munkafelügyeletet vezető Róbert Bulla körül csoportosuló személyek, köztük Janeba feladata is az volt, hogy kenőpénzért szőnyeg alá söpörjék bizonyos vállalkozók ügyeit. Részben megerősítette Janeba vallomásait az alsóhatári maffiaper során 25 évre ítélt ifjabb Dora Ferenc is, aki ebben az ügyben együttműködött a rendőrséggel.

Ľubomír Daňko

Janeba és Dora kapcsolata fontos a NAKA-tisztek elleni megvesztegetési ügyben is. Janeba volt az ugyanis, aki azt állította 2021 januárban tett vallomásában, hogy a NAKA bűnszervezetekkel foglalkozó egységének rendőrei, a későbbi igazgató, valamint két másik rendőr 250 ezer eurót fogadtak el Dorától.

Janeba állítása szerint Dora azért fizetett, hogy ne kerüljön vizsgálati fogságba, majd simítsák el az ügyeit. Vallomásában az is szerepelt, hogy Dora a pénz átadása után részt vett egy vadászaton, ahol elárulta, hogy már minden el van intézve.

A Plus 7 dní erről szóló cikke idézte az alsóhatári maffiózó hozzátartozóit, akik szerint a fiatal férfi mosolygott a későbbi letartóztatásakor, és azt mondogatta, hogy nemsoká jön vissza.

Az ügy vizsgálatát, mivel rendőrök megvesztegetéséről van szó, átvette a belügyminisztériumi belső ellenőrzés, amit akkoriban még a Denisa Saková (Smer/Hlas) korábbi belügyminiszter által kinevezett, de később korrupcióért elítélt Adrián Szabó vezetett. A Daňko és két kollégája elleni gyanú végül nemhogy nem igazolódott be, de az ügy egy teljesen más fordulatot vett, és a rendőrök egy csalássorozatot térképeztek fel.

Idősebb Dora Ferenc

A belügyi inspekció megállapította, hogy a pénz átadása még valóban megtörtént, de azt nem rendőrök kapták, hanem magukat rendőröknek kiadó csalók. A belügyi nyomozás vége az lett, hogy 2018 és 2019 fordulóján legalább három személy Nagyszombat és Pozsony megye különböző pontjain több részletben körülbelül 220 ezer eurót csalt ki ifjabb Dorától és apjától, a volt alsóhatári polgármestertől, akit szintén 25 évre ítéltek a maffiaperben. A pénzt arra kapták, hogy a NAKA-nál elintézzék, ne vegyék őket őrizetbe a Sátor-banda ügyeivel összefüggésben, és azokban mint gyanús személyeket kezeljék csak az előzetes megegyezés szerint.

Az inspekció az Aktuality.sk szerint kihallgatásokkal és írásos dokumentumokkal is alátámasztotta, hogy korrupciós tevékenység valódi rendőrökkel szemben nem történt, és azt a NAKA rendőrei nem követték el. Az ügyet ezt követően csalásként kezdte vizsgálni a nagyszombati bűnügyi rendőrség. Az inspekció szerint ifjabb Dora egy ideig valóban bízott abban, hogy az ügyei el lesznek simítva, noha a csalók csak a szorult helyzetükkel éltek vissza.

A rendőrség egyébként már az elejétől állította, hogy éppen azokról a NAKA-tisztekről van szó az ügyben, akik Doráékat őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásukat javasolták és egy alkalommal sem hátráltak meg ez ügyben, és nem értettek egyet a szabadlábra helyezési kérelmükkel vagy azzal, hogy a vagyonukat ne zárolják. Ehelyett olyan bizonyítékokat tártak a bíróság elé, amelyek alapján végül elítélték őket.

(Aktuality.sk)